Trình hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu dự trữ sinh quyển thế giới

TPO - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh này đang hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu dự trữ sinh quyển thế giới (KDTSQTG). Nếu thuận lợi, Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ được UNESCO xem xét công nhận danh hiệu KDTSQTG trong năm 2026.

Theo đó, KDTSQTG Phong Nha - Kẻ Bàng được xây dựng có tổng diện tích 515.830 ha, quy mô dân số là 159.325 người. Trong đó, vùng lõi 123.326 ha, vùng đệm 220.055 ha, vùng chuyển tiếp 172.449 ha.

Vùng lõi là toàn bộ diện tích vùng lõi của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc địa phận 5 xã, gồm Bố Trạch, Kim Điền, Kim Phú, Phong Nha và Thượng Trạch.

Vùng đệm là toàn bộ diện tích vùng đệm của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc địa phận 7 xã, gồm Phong Nha, Thượng Trạch, Dân Hóa, Trường Sơn, Kim Phú, Kim Điền và Bố Trạch.

Vùng chuyển tiếp thuộc địa phận của 10 xã, gồm Tân Thành, Minh Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn, Tuyên Phú, Tuyên Hóa, Đồng Lê, Kim Phú, Kim Điền và Kim Ngân…

Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong những khu vực karst nhiệt đới lớn nhất và cổ nhất thế giới.

Theo lãnh đạo VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, danh hiệu KDTSQTG sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó góp phần bảo vệ một trong những khu vực karst nhiệt đới lớn nhất và cổ nhất thế giới, với hệ thống hơn 447 hang động, nhiều loài động thực vật đặc hữu và quý hiếm.

Danh hiệu này cũng giúp thu hút khách du lịch trong và nước ngoài, tạo nguồn thu và việc làm cho cộng đồng địa phương thông qua du lịch sinh thái, mạo hiểm, dịch vụ homestay, thúc đẩy các mô hình sinh kế xanh, như sản xuất nông-lâm sản bền vững, nuôi trồng dược liệu, sản phẩm OCOP, tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn, dự án hỗ trợ từ quốc tế và các tổ chức bảo tồn…

Danh hiệu KDTSQTG sẽ giúp Phong Nha - Kẻ Bàng thu hút khách du lịch trong và nước ngoài.

Ngoài ra, đây là địa bàn quan trọng cho nghiên cứu liên ngành về địa chất, sinh học, khí hậu và văn hóa bản địa, tạo điều kiện tổ chức các chương trình giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và phát triển bền vững.

Đây còn là cơ hội để mở rộng hợp tác với các KDTSQTG, VQG, tổ chức bảo tồn khác trên thế giới, trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo tồn, giám sát môi trường và phát triển du lịch bền vững, thu hút các chương trình nghiên cứu, đào tạo và đầu tư quốc tế.

Đặc biệt, danh hiệu này khẳng định giá trị toàn cầu của Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ là Di sản thiên nhiên thế giới mà còn là mô hình mẫu về quản lý tổng hợp tài nguyên và phát triển bền vững, tăng sức hút truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Trị và Phong Nha - Kẻ Bàng ra thế giới.