Sắp tăng giá dịch vụ vận chuyển tham quan động Phong Nha, Tiên Sơn

TPO - Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, UBND tỉnh Quảng Trị và các ngành chức năng đã đồng ý tăng giá dịch vụ thuyền vận chuyển tham quan động Phong Nha và động Tiên Sơn kể từ ngày 1/10/2025.

Theo Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, Hoạt động dịch vụ vận chuyển khách bằng thuyền rồng tham quan động Phong Nha, động Tiên Sơn do Đội thuyền Phong Nha, gồm các hộ dân địa phương trực tiếp thực hiện, dưới sự quản lý của UBND xã Phong Nha. Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng chỉ phối hợp điều hành và thực hiện thu hộ, chi hộ toàn bộ chi phí dịch vụ.

Từ năm 2020 đến nay, giá dịch vụ vận chuyển bằng thuyền ở Phong Nha không thay đổi, khiến đời sống người chạy thuyền chật vật.

Từ năm 2020 đến nay, giá dịch vụ thuyền vận chuyển khách du lịch tại đây không thay đổi, trong khi chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị và các chi phí liên quan đến lương, thu nhập tối thiểu ngày càng tăng, khiến việc đảm bảo thu nhập ổn định cho bà con thuyền viên gặp nhiều khó khăn.

Xuất phát từ thực tế đó, Đội thuyền Phong Nha đã đề xuất tăng giá dịch vụ gửi UBND Thị trấn Phong Nha (nay là xã Phong Nha) và Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng. Để triển khai nội dung này, Trung tâm đã báo cáo, tham mưu và đã được ngành chức năng, cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương.

Giá dịch vụ vận chuyển thuyền tham quan động Phong Nha và động Tiên Sơn sẽ thay đổi kể từ ngày 1/10 tới.

Theo đó, kể từ ngày 1/10 tới, giá dịch vụ thuyền tuyến động Phong Nha hoặc động Tiên Sơn từ 550.000 đồng lên 700.000 đồng/chuyến/12 khách; tuyến động Phong Nha và động Tiên Sơn từ 550.000 đồng lên 750.000 đồng/chuyến/12 khách.

Theo thống kê từ Sở Văn Hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Trị, trong 8 tháng đầu năm 2025, số lượt khách du lịch đến địa phương này hơn 7,8 triệu lượt khách, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa gần 7,5 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với cùng kỳ; khách quốc tế gần 355.000 lượt khách, tăng 35,3% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Riêng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, 8 tháng đầu năm nay, vườn này đã đón gần 800.000 lượt khách, tăng 107% so với cùng kỳ. Trong đó khách nội địa hơn 660.000 lượt khách, tăng 104% so với cùng kỳ; khách quốc tế gần 139.000 lượt khách, tăng 120% so với cùng kỳ.

Nhờ đa dạng về loại hình du lịch mà Quảng Trị ngày càng thu hút khách du lịch.

Theo lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, lượng khách đến Quảng Trị tăng trưởng ổn định nhờ dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp và các hoạt động quảng bá, xúc tiến được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, các tuyến, điểm du lịch khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa, tâm linh của địa phương, cùng những chương trình ưu đãi, kích cầu du lịch đã góp phần thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.