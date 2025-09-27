Quảng Ninh chọn văn hóa và du lịch là động lực bứt phá

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng cho rằng, phát triển văn hóa, con người là nền tảng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh chính là con đường để nuôi dưỡng sức mạnh nội sinh và tạo dấu ấn riêng biệt của địa phương trong hội nhập quốc tế.

Yên Tử, nơi khởi nguồn văn hóa Trúc Lâm.

Di sản là “nguồn vốn văn hóa” để phát triển

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Trong bức tranh phát triển tổng thể, văn hóa và du lịch được đặt ở vị trí nền tảng, trở thành một trong những động lực then chốt để Quảng Ninh giữ vững vai trò cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, đồng thời khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế.

Trong tham luận tại Đại hội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Việt Dũng khẳng định Quảng Ninh đang sở hữu lợi thế đặc biệt hiếm có: hai di sản thế giới gồm vịnh Hạ Long và Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc, cùng 641 di tích và 362 di sản văn hóa phi vật thể.

﻿ Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy QUảng Ninh trả lời báo chí sau Đại hội.

“Quảng Ninh là vùng đất hội tụ sắc màu văn hóa của 42 dân tộc, từ lễ cấp sắc của người Dao, hát Then đàn tính của người Tày đến lễ hội Soóng cọ, cầu mùa của người Sán Chỉ. Đây là nguồn vốn văn hóa vô giá, là nền tảng để hình thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang thương hiệu Quảng Ninh vươn ra thế giới,” ông Dũng nhấn mạnh.

Những năm qua, Quảng Ninh đã chứng minh giá trị “kinh tế di sản”. Giai đoạn 2020 – 2024, tỉnh đón gần 60 triệu lượt khách, trong đó 6,5 triệu khách quốc tế. Doanh thu du lịch tăng từ 17.000 tỷ đồng năm 2020 lên 55.000 tỷ đồng năm 2025, đóng góp trên 10% GRDP. Cùng với đó, hàng trăm công trình văn hóa, du lịch được đầu tư, nhiều sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế như Carnaval Hạ Long, Festival Âm nhạc quốc tế, SEA Games 31 hay Lễ hội Hokkaido đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, định vị Quảng Ninh là điểm đến hấp dẫn, năng động.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: việc khai thác giá trị di sản còn manh mún, thiếu sản phẩm chủ lực và thương hiệu nổi bật, nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập. Đây cũng là vấn đề mà Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhận diện khi đánh giá “kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa, kinh tế số chưa khai thác hiệu quả, Quảng Ninh dần mất lợi thế cạnh tranh về du lịch so với các địa phương khác”.

Ông Nguyễn Việt Dũng tham luận tại Đại hội Đảng bộ Quảng Ninh lần thứ XVI.

Khát vọng trở thành trung tâm văn hóa, du lịch châu Á

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đại hội đã thống nhất quan điểm phát triển văn hóa, con người gắn liền với công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị. Đây không chỉ là định hướng chung, mà còn là khâu đột phá để Quảng Ninh phát triển bền vững. Nghị quyết XVI nhấn mạnh, cần phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời tổ chức các sự kiện tầm vóc quốc tế, xây dựng Quảng Ninh thành trung tâm du lịch cấp vùng và điểm đến hàng đầu châu Á.

Trong tham luận, ông Nguyễn Việt Dũng nêu rõ, để hiện thực hóa mục tiêu ấy, bảo tồn phải đi đôi với phát huy. Di sản không thể chỉ “nằm trong tủ kính” mà phải sống trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực phát triển. Ông đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, AR/VR để số hóa và tái hiện di sản, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách. Đồng thời xây dựng các không gian sáng tạo, trung tâm nghệ thuật, khu tổ hợp sự kiện hiện đại, đủ sức cạnh tranh và hội nhập.

Quảng Ninh đã chứng minh giá trị “kinh tế di sản” khi đón cả chục triệu lượt khách mỗi năm.

Một điểm nhấn quan trọng khác là con người. Quảng Ninh xác định tập trung đào tạo, trẻ hóa và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ văn hóa du lịch, đồng thời hợp tác với các cơ sở trong nước và quốc tế để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu hội nhập. Đây cũng là định hướng mà Nghị quyết XVI nhấn mạnh trong nhóm nhiệm vụ đột phá: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tư duy đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xanh, kinh tế số và công nghiệp văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng khẳng định, mục tiêu phát triển văn hóa, du lịch không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế, mà còn là cách nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần, tạo nền tảng bền vững để Quảng Ninh tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Với sự đồng lòng của hệ thống chính trị và người dân, ông tin tưởng Quảng Ninh sẽ khẳng định được vai trò trung tâm văn hóa, du lịch của cả nước, lan tỏa ra khu vực và quốc tế.