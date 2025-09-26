Quảng Ninh đưa AI, robot công nghệ giới thiệu thành tựu kinh tế 5 năm

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 25 đến 27/9 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh với sự tham dự của 366 đại biểu đại diện cho trên 104.000 đảng viên thuộc 54 đảng bộ xã, phường, đặc khu và 5 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh.

Trong phiên làm việc chiều 25/9, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc; phổ biến nội quy Đại hội; quán triệt một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trong 2 ngày tiếp theo, Đại hội thực hiện các nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội XIV của Đảng.