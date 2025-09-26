Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Ninh đưa AI, robot công nghệ giới thiệu thành tựu kinh tế 5 năm

Quốc Nam

TPO - Lần đầu tiên Quảng Ninh đưa robot, trí tuệ nhân tạo AI, sa bàn thông minh và hàng loạt ứng dụng, thiết bị công nghệ tiên tiến vào triển lãm giúp người dân, du khách tìm hiểu về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương trong 5 năm giai đoạn 2020-2025.

tp-quocnam-z62-6569.jpg
Tối 25/9, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm (phường Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025) chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
tp-quocnam-z62-6732.jpg
Tham dự triển lãm có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Quảng Ninh và các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2025 - 2030.
tp-quocnam-z62-6634.jpg
tp-quocnam-z62-6592.jpg
tp-quocnam-z62-6708.jpg
tp-quocnam-z62-6717.jpg
Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 5 năm (2020 - 2025) có chủ đề "Quảng Ninh tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới cùng dân tộc” với các không gian giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, sản phẩm OCOP đặc trưng của Quảng Ninh, sản phẩm du lịch tiêu biểu của tỉnh kết hợp với gian hàng trưng bày những sản phẩm chiến lược của 31 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.
tp-quocnam-z62-6757.jpg
Triển lãm trưng bày, giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu, hơn 500 hiện vật và 30 clip, phim tư liệu… về chặng đường vẻ vang Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Qua đó giúp người dân và du khách nhìn thấy được những thành tựu đã đạt được những bước phát triển toàn diện, khẳng định tầm vóc mới, diện mạo mới, vị thế mới của tỉnh địa đầu phía Đông Bắc.
tp-quocnam-z62-6751.jpg
Bên cạnh quy mô đồ sộ, công phu của không gian trưng bày, điểm nhấn quan trọng của triển lãm là ứng dụng nhiều các phương tiện, thiết bị hiện đại, như: Màn hình Led, hologram 3D, sa bàn tương tác, robot lễ tân và công nghệ thực tế ảo… để đưa đến trải nghiệm chân thực, hiện đại cho các đại biểu, nhân dân và du khách.
tp-quocnam-z62-6787.jpg
tp-quocnam-z62-6776.jpg
tp-quocnam-z62-6735.jpg
Trong đó, lần đầu tiên Quảng Ninh đưa công nghệ robot vào triển lãm để tương tác với du khách. Robot được lập trình có thể di chuyển trong mọi không gian của triển lãm, thực hiện tương tác cung cấp thông tin bằng hình ảnh, video và âm thanh về thành tựu kinh tế của Quảng Ninh trong 5 năm qua. Robot thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người dân đến tham quan triển lãm.
tp-quocnam-z62-6763.jpg
Màn hình sử dụng công nghệ hologram 3D giới thiệu các bảo vật Quốc gia của Quảng Ninh. Đây cũng là lần đầu tiên Quảng Ninh đưa thiết bị này vào sử dụng trong triển lãm.
tp-quocnam-z62-6683.jpg
tp-quocnam-z62-6795.jpg
tp-quocnam-z62-6798.jpg
tp-quocnam-z62-6803.jpg
Gian trưng bày của Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh với hàng loạt dự án Khu công nghiệp như Đông Mai, Sông Khoai, Cái Lân... sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như thiết bị điện tử, phụ tùng cho ngành công nghiệp sản xuất ôtô, pin, thiết bị công nghệ cao...
tp-quocnam-z62-6756.jpg
tp-quocnam-z62-6728.jpg
tp-quocnam-z62-6724.jpg
Gian trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh QUảng Ninh đến từ 54 xã, phường, đặc khu trong tỉnh.
tp-quocnam-z62-6541.jpg
Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra rất nhiều hoạt động thiết thực
tp-quocnam-z62-6511.jpg
Trong đó, triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 5 năm (2020 - 2025) với các bức ảnh, sản phẩm đặc sắc được trưng bày, sắp xếp có giá trị tinh thần to lớn, thể hiện được tình cảm, sự trân trọng, mong muốn những điều tốt đẹp nhất của cán bộ, đảng viên, nhân dân gửi tới đại hội.
tp-quocnam-z62-6698.jpg
tp-quocnam-z62-6750.jpg
tp-quocnam-z62-6688.jpg
tp-quocnam-z62-6686.jpg
Tham quan triển lãm sẽ giúp cho người dân và du khách cảm nhận được bức tranh tổng thể về thành tựu của tỉnh Quảng Ninh trên mọi lĩnh vực với những bước phát triển toàn diện, khẳng định tầm vóc mới, diện mạo mới, vị thế mới. Đồng thời, triển lãm cũng giới thiệu tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới; góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh năng động, sáng tạo, giàu bản sắc, tự tin hội nhập và đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới cùng dân tộc.
tp-quocnam-z62-6692.jpg
Triển lãm mở cửa từ 9h đến 22h hằng ngày, đến hết ngày 5/10/2025. Vào mỗi buổi tối trong thời gian diễn ra triển lãm còn có chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật được tổ chức phong phú, sinh động tại sân khấu phục vụ nhân dân và du khách.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 25 đến 27/9 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh với sự tham dự của 366 đại biểu đại diện cho trên 104.000 đảng viên thuộc 54 đảng bộ xã, phường, đặc khu và 5 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh.

Trong phiên làm việc chiều 25/9, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc; phổ biến nội quy Đại hội; quán triệt một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trong 2 ngày tiếp theo, Đại hội thực hiện các nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội XIV của Đảng.

Quốc Nam
#Quảng Ninh #triển lãm thành tựu #robot công nghệ #AI #hologram 3D #phát triển kinh tế #địa phương

