Ông Bùi Văn Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Hoàng Dương
TPO - HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 22/9, HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp lần thứ 31 để quyết định một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận công tác mới.

54222.jpg
Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, HĐND tỉnh tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (nhiệm kỳ 2020-2025). Kết quả, ông Khắng trúng cử với 56/56 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng bày tỏ sự cảm ơn đối với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh. Ông cho biết đây là sự động viên lớn, là động lực để nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động minh bạch, kỷ cương, hiệu quả, với phương châm “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn”.

1273722.jpg
Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông cũng khẳng định sẽ chú trọng xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế cửa khẩu, cảng biển, logistics, văn hóa, du lịch gắn với thương mại dịch vụ và nông, lâm, thủy sản gắn với chế biến để tạo ra giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

181422.jpg
Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh đánh giá cao tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan của đại biểu HĐND trong việc thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh bày tỏ tin tưởng ông Bùi Văn Khắng sẽ phát huy năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến tích cực trên mọi mặt công tác.

Hoàng Dương
