Du lịch Quảng Ninh có điều mới lạ

TPO - Mùa thu - đông năm nay, Quảng Ninh đón du khách bằng hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cùng nhiều sản phẩm mới lạ, đặc biệt là du lịch đêm và trải nghiệm cộng đồng.

Không khí sôi động mở đầu mùa lễ hội

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa qua đã khởi động cho mùa du lịch thu - đông ở Quảng Ninh bằng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn. Đáng chú ý, tối 29/8, chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Hành trình 80 năm rạng rỡ cùng đất nước” tại quảng trường Sun Carnival (phường Bãi Cháy) đã thu hút hơn 10.000 khán giả. Tiếp đó, ngày 30/8, Tập đoàn BIM Group ra mắt “Halo Bay Show”, chương trình nhạc nước miễn phí kéo dài đến hết tháng 10, tạo thêm sức hút cho du khách trong hành trình đến Hạ Long.

Chương trình nhạc nước đặc sắc tại khu trung tâm phường Bãi Cháy.

Không chỉ trung tâm Hạ Long, các địa phương cũng đồng loạt triển khai sản phẩm kích cầu. Cô Tô tung gói tour 3 ngày 2 đêm ưu đãi, đi kèm chuỗi sự kiện quảng bá biển đảo; xã Lục Hồn phát huy thế mạnh ruộng bậc thang, hoa sở với lễ hội cộng đồng; phường Yên Tử khởi động giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025 cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm di sản sau khi Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa thế giới.

Từ nay đến cuối năm, 54 xã, phường trong tỉnh đã đăng ký tới 148 sự kiện, trong đó nhiều chương trình hứa hẹn tạo dấu ấn: Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh 2025, Hội chợ OCOP Đông Bắc, Lễ hội Trăng rằm và trình diễn ánh sáng nghệ thuật bên vịnh Hạ Long.

Mùa thu - đông năm nay, du lịch đêm tiếp tục là “điểm nhấn”. Những màn pháo hoa rực rỡ do Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long tổ chức 3 tối mỗi tuần từ tháng 7 đến hết năm 2025 đang tạo trải nghiệm mới lạ. Du khách có thể thưởng thức pháo hoa từ các tuyến đường ven biển, trên du thuyền sang trọng như Sea Octopus, Ambassador hay Paradise Delight kết hợp với ẩm thực, âm nhạc.

Ngắm pháo hoa trên Di sản vịnh Hạ Long.

Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đổi mới sản phẩm. Paradise Vietnam khai thác hải trình 7 tiếng ban ngày và sắp tới ra mắt du thuyền ngủ đêm Paradise Legacy với 42 cabin, không gian tái hiện văn hóa Bắc Bộ qua cổ phục, ẩm thực, trang trí truyền thống. Song song, các show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc”, phố đêm du thuyền, tour khám phá vịnh Bái Tử Long… đang dần làm giàu chuỗi giá trị dịch vụ, hướng tới khách quốc tế có mức chi tiêu cao.

Điểm đến mùa thu – đông

Tiết trời se mát là điều kiện lý tưởng để du khách khám phá vịnh Hạ Long, hành trình Yên Tử hay cung đường biên giới Bình Liêu “sống lưng khủng long” rợp cỏ lau trắng. Vùng Tây Quảng Ninh với đỉnh Phượng Hoàng (Uông Bí) lại hấp dẫn bởi thảm cỏ cháy vàng óng thích hợp cắm trại, săn bình minh.

Sống lưng khủng long rợp cỏ lau trắng ở Bình Liêu.

Yên Tử bước vào mùa lễ hội “Sắc thu Thiền định” với chuỗi hoạt động phong phú: thi ảnh, nghệ thuật dân tộc Dao Thanh Y, thiền buông thư trong rừng trúc, săn mây chùa Đồng… Trong khi đó, miền Đông Quảng Ninh quyến rũ với “thiên đường cỏ lau” Bình Liêu, Hoành Mô, Lục Hồn, nơi ruộng bậc thang vàng óng hòa cùng màu trắng xóa của cỏ lau, tạo nên bức tranh thiên nhiên khó quên.

Sự kết hợp giữa các sản phẩm truyền thống và đổi mới đã giúp Quảng Ninh từng bước xây dựng thương hiệu du lịch bốn mùa. Với 148 sự kiện, hoạt động trong 4 tháng cuối năm, mục tiêu đón 20 triệu lượt khách trong năm 2025 đang dần hiện hữu.

Mùa thu ở Yên Tử.

Không chỉ có cảnh quan kỳ vĩ, mùa thu đông Quảng Ninh còn mang đến sự tĩnh lặng của chốn thiền, sự náo nhiệt của lễ hội, sự đẳng cấp trong dịch vụ du thuyền và những trải nghiệm cộng đồng giàu bản sắc.