Không nhận ra 'biểu tượng du lịch' một thời ở Đồ Sơn

Năm 2023, đoàn công tác thuộc UBND TP. Hải Phòng kiểm tra, xác định, Quận ủy, UBND quận Đồ Sơn đã buông lỏng công tác chỉ đạo quản lý đất đai, xây dựng và quản lý tài sản công dẫn đến nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc còn nhiều thiếu sót, không xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng thời điểm đó đã yêu cầu quận Đồ Sơn kiểm tra, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, chấm dứt, hủy bỏ các văn bản của các cơ quan đã ký kết không đúng quy định với các hộ dân.