Hàng không - Du lịch

Google News

Hàng vạn người đổ xô tắm biển Đồ Sơn

Nguyễn Hoàn

TPO - Chiều 2/9, hàng vạn người dân và du khách đến các bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) tắm giải nhiệt. Nhiều em thiếu nhi được phụ huynh đưa đi chơi trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè để chuẩn bị bước vào năm học mới.

tp-do-son-2.jpg
tp-do-son-3.jpg
Chiều 2/9, ngày cuối kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh, hàng vạn du khách đến các bãi biển ở Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) tắm giải nhiệt.
tp-do-son-4.jpg
tp-do-son-10.jpg
tp-do-son-6.jpg
Thời tiết tại Đồ Sơn trời nắng, nhiều gió, bãi tắm khu 2 Đồ Sơn thu hút hàng vạn người dân du khách. Nhiều phụ huynh cho con em đến biển vui chơi, giải trí.
tp-do-son-5.jpg
tp-do-son-13.jpg
Nhiều thanh niên thích cảm giác mạnh chơi dù lượn hoặc đi thuyền chuối ngắm biển.
tp-do-son-8.jpg
Trong khi đó, các em nhỏ dùng phao nô đùa với sóng.
dsc03233.jpg
tp-do-son-7.jpg
Chị Trang (ở Hà Nam) chia sẻ, dịp nghỉ lễ cuối mùa hè, gia đình chị tranh thủ đưa ông bà, các cháu nhỏ đến Đồ Sơn tắm biển giải nhiệt trước khi bước vào năm học mới.
tp-do-son-9.jpg
tp-do-son-11.jpg
Nhiều bạn nhỏ nằm trên phao, nô đùa với sóng biển.
tp-do-son-16.jpg
Ghi nhận tại công viên nước Đồ Sơn, hàng nghìn bạn nhỏ được phụ huynh đưa đón vào các khu vui chơi giải trí dưới nước.
tp-do-son-18.jpg
tp-do-son-15.jpg
tp-do-son-2.jpg
Các bạn thiếu nhi thích thú chơi cầu trượt, thử cảm giác bị thùng nước lạnh dội từ trên cao xuống người.
Nguyễn Hoàn
