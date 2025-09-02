Hàng vạn người đổ xô tắm biển Đồ Sơn

TPO - Chiều 2/9, hàng vạn người dân và du khách đến các bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) tắm giải nhiệt. Nhiều em thiếu nhi được phụ huynh đưa đi chơi trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè để chuẩn bị bước vào năm học mới.