Hàng vạn người đổ xô tắm biển Đồ Sơn

TPO - Chiều 2/9, hàng vạn người dân và du khách đến các bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) tắm giải nhiệt. Nhiều em thiếu nhi được phụ huynh đưa đi chơi trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè để chuẩn bị bước vào năm học mới.
Thời tiết tại Đồ Sơn trời nắng, nhiều gió, bãi tắm khu 2 Đồ Sơn thu hút hàng vạn người dân du khách. Nhiều phụ huynh cho con em đến biển vui chơi, giải trí.
Nhiều thanh niên thích cảm giác mạnh chơi dù lượn hoặc đi thuyền chuối ngắm biển.
Chị Trang (ở Hà Nam) chia sẻ, dịp nghỉ lễ cuối mùa hè, gia đình chị tranh thủ đưa ông bà, các cháu nhỏ đến Đồ Sơn tắm biển giải nhiệt trước khi bước vào năm học mới.
Nhiều bạn nhỏ nằm trên phao, nô đùa với sóng biển.
Các bạn thiếu nhi thích thú chơi cầu trượt, thử cảm giác bị thùng nước lạnh dội từ trên cao xuống người.