TP. Huế thống nhất cơ cấu giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại TP. Huế được tổ chức nhằm thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 10/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực HĐND TP. Huế trình bày dự kiến số lượng và cơ cấu người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa mới.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND TP. Huế trình bày dự kiến số lượng và cơ cấu người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Theo đó, đơn vị TP. Huế được bầu 9 ĐBQH, gồm 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 6 đại biểu là người cư trú, làm việc tại địa phương. Đối với HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031, số lượng đại biểu dự kiến là 53 người.

Thảo luận đóng góp ý kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận dân chủ, thống nhất hai nội dung: Thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và Thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trong quy trình chuẩn bị bầu cử.

Việc xác định đúng cơ cấu, thành phần và số lượng phân bổ cho từng nhóm đối tượng là cơ sở để lựa chọn nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031, bảo đảm phù hợp chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy.