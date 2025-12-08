Bắc Ninh hiệp thương người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

TPO - Ngày 8/12, Mặt trận tổ Quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, và đại biểu HĐND tỉnh.

Theo đó, hội nghị nhất trí dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là 16 đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh dự kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 34 người. Trong đó, đại biểu Trung ương 7 người, đại biểu lãnh đạo chủ chốt tỉnh 1 người, đại biểu chuyên trách 4 người, đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 4 người; đại biểu doanh nghiệp, các ngành nghề 2 người; đại biểu tài chính 5 người; đại biểu Đảng, chính quyền 5 người; đại biểu văn hóa, nghệ thuật 3 người; đại biểu khoa học và công nghệ 3 người.

Về cơ cấu, đại biểu nữ 10 người (chiếm hơn 29%), đại biểu người dân tộc 4 người (hơn 11%), ngoài Đảng 1 người (hơn 2%); đại biểu trẻ tuổi 3 người (hơn 8%); đại biểu tái cử ít nhất khoảng 30% số đại biểu đương nhiệm.

Mặt trận tổ Quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức hiệp thương người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Hội nghị cũng nhất trí dự kiến tổng số đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 -2031, được bầu là 85 đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh dự kiến giới thiệu số người ứng cử là 155 đại biểu.

Trong đó, đại biểu khối Đảng 39 người (hơn 25%); đại biểu khối chính quyền và đơn vị sự nghiệp 63 người (hơn 40%); đại biểu MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội 38 người (hơn 24%); đại biểu khối lực lượng vũ trang và cơ quan tư pháp là 9 người (hơn 5%); đại biểu tôn giáo và doanh nghiệp 6 người (hơn 3%).

Cơ cấu kết hợp, nữ có 59 người (hơn 38%), dân tộc là 15 người (hơn 9%), ngoài Đảng 18 người (hơn 11%), trẻ tuổi 27 người (hơn 17%), tôn giáo 5 người (hơn 3%), đại biểu tái cử có ít nhất 30% đại biểu đương nhiệm.