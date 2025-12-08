Đèo Prenn tạm cấm lưu thông từ trưa nay

TPO - Từ 11-17h ngày 8/12, đèo Prenn bị cấm lưu thông để chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ trong bối cảnh mưa bão diễn biến phức tạp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Sáng 8/12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ cấm người và phương tiện lưu thông qua đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) từ 11-17h cùng ngày để tổ chức chặt hạ các cây có nguy cơ ngã đổ, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Nhiều cây xanh trên đèo Prenn có nguy cơ ngã đổ.

Ngoài khung giờ trên, phương tiện được phép lưu thông trở lại qua đèo Prenn, riêng xe tải tiếp tục bị hạn chế. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân hạn chế đi qua khu vực này khi mưa lớn, ban đêm hoặc sương mù dày đặc do tầm nhìn bị hạn chế.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, thời tiết trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, trong khi các đơn vị vẫn tiếp tục thi công khắc phục hậu quả sạt lở trên tuyến. Người tham gia giao thông được khuyến nghị giảm tốc độ, tuân thủ hệ thống biển báo, phương án phân luồng, đồng thời chủ động quan sát để kịp thời xử lý khi có sự cố phát sinh.

Như Tiền Phong đưa tin, trưa 4/12, khu vực Km225+300 đèo Prenn bất ngờ sạt lở taluy dương, gây ách tắc giao thông. Ngay sau đó, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có văn bản tạm dừng lưu thông trên đèo Prenn để xử lý sự cố.