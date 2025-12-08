Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đèo Prenn tạm cấm lưu thông từ trưa nay

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ 11-17h ngày 8/12, đèo Prenn bị cấm lưu thông để chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ trong bối cảnh mưa bão diễn biến phức tạp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Sáng 8/12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ cấm người và phương tiện lưu thông qua đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) từ 11-17h cùng ngày để tổ chức chặt hạ các cây có nguy cơ ngã đổ, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

z7303961191965-7bd770bd7976fd6d84138cd8a86a9777-2515.jpg
Nhiều cây xanh trên đèo Prenn có nguy cơ ngã đổ.

Ngoài khung giờ trên, phương tiện được phép lưu thông trở lại qua đèo Prenn, riêng xe tải tiếp tục bị hạn chế. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân hạn chế đi qua khu vực này khi mưa lớn, ban đêm hoặc sương mù dày đặc do tầm nhìn bị hạn chế.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, thời tiết trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, trong khi các đơn vị vẫn tiếp tục thi công khắc phục hậu quả sạt lở trên tuyến. Người tham gia giao thông được khuyến nghị giảm tốc độ, tuân thủ hệ thống biển báo, phương án phân luồng, đồng thời chủ động quan sát để kịp thời xử lý khi có sự cố phát sinh.

Như Tiền Phong đưa tin, trưa 4/12, khu vực Km225+300 đèo Prenn bất ngờ sạt lở taluy dương, gây ách tắc giao thông. Ngay sau đó, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có văn bản tạm dừng lưu thông trên đèo Prenn để xử lý sự cố.

Dự án nâng cấp đèo Prenn dài 7,4km, mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, khởi công ngày 28/12/2022 và do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, liên danh Đèo Cả thi công. Công trình được nghiệm thu ngày 26/7/2024 và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 17/12/2024, với thời gian bảo hành 12 tháng. Tuy nhiên sau gần một năm đường đèo sử dụng này đã xuất hiện rạn nứt, sạt lở, sụt lún và chắp vá bề mặt đường.

Thái Lâm
#Đèo Prenn #giao thông #chặt hạ cây #an toàn giao thông #Lâm Đồng #sạt lở

Xem thêm

Cùng chuyên mục