Bảo đảm an toàn lưu thông qua đèo Prenn trong thời gian sửa chữa

P.V

Sau gần một tuần khẩn trương khắc phục sạt lở do mưa lớn, đèo Prenn ở Đà Lạt đã được thông tuyến trở lại. Hiện công tác thi công, gia cố các vị trí hư hỏng vẫn đang được triển khai để bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến đèo.

Ngày 26/11, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã trực tiếp kiểm tra công tác sửa chữa và đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của các lực lượng, đặc biệt là đơn vị thi công trong việc nhanh chóng khắc phục để đảm bảo giao thông được nối lại.

Ông Mười yêu cầu các đơn vị tiếp tục đặt yêu cầu an toàn, chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà ảnh hưởng đến sự an toàn lâu dài của tuyến đèo. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo duy trì hệ thống cảnh báo, bố trí lực lượng điều tiết giao thông trong suốt thời gian thi công các hạng mục còn lại.

dc85fd15a58d29d3709c.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại công trường

“Đèo Prenn là tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm hành chính tại Đà Lạt với các khu vực khác của tỉnh. Vì vậy, đơn vị thi công phải phối hợp với các ngành chức năng bố trí lực lượng, đảm bảo việc lưu thông của người dân diễn ra bình thường trong suốt thời gian tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố trên đèo”, ông Hồ Văn Mười nói.

Ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Đèo Cả, cho biết ngay khi nhận được đề nghị từ chủ đầu tư, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng và mời chuyên gia vào khảo sát hiện trường, thống nhất phương án sửa chữa, khắc phục. Sau khi chốt phương án, Đèo Cả nhanh chóng huy động nhân lực, thiết bị tiếp cận vị trí sạt lở, tổ chức đảm bảo giao thông, triển khai ép cừ và gia cố taluy để khôi phục mặt đường, tạo điều kiện lưu thông an toàn.

Công tác thi công được triển khai liên tục cả ngày và đêm nhằm rút ngắn thời gian xử lý sự cố. Đến 13 giờ ngày 25/11, đèo Prenn đã được thông toàn tuyến, các phương tiện được lưu thông trở lại ở cả hai chiều, trừ ô tô tải.

ca9ad208899005ce5c81.jpg
Các phương tiện được lưu thông qua đèo Prenn từ 13h00 ngày 25/11

Ông Hưng cho biết hiện đơn vị tiếp tục phối hợp với Ban Giao thông và các chuyên gia để đánh giá hiện trạng, hoàn thiện phương án kỹ thuật và triển khai các hạng mục tiếp theo, hoàn thành các hạng mục sửa chữa trước 30/1/2026 theo yêu cầu của địa phương. “Đối với các vị trí còn nguy cơ sạt trượt, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát để đề xuất giải pháp xử lý triệt để, phấn đấu hoàn thành các hạng mục sửa chữa theo tiến độ mà tỉnh và chủ đầu tư yêu cầu”, ông Hưng nói.

Theo ghi nhận ngày 26/11, các phương tiện đã lưu thông bình thường qua đèo Prenn. Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, điều tiết giao thông và hỗ trợ thi công để đảm bảo an toàn.

Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết thời tiết khu vực vẫn diễn biến phức tạp và việc sửa chữa vẫn đang tiếp tục, vì vậy khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua đèo vào thời điểm mưa lớn, ban đêm hoặc khi sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn.

P.V
#Đèo Prenn #Lâm Đồng #sửa chữa #giao thông #an toàn #sạt lở

