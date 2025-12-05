Tạm lưu thông trên đèo Prenn trong 3 ngày

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sau khi xử lý điểm sạt lở và thu dọn hàng trăm khối đất đá, tỉnh Lâm Đồng cho phép đèo Prenn tạm lưu thông theo khung giờ quy định trong 3 ngày.

Ngày 5/12, lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đèo Prenn (phường Xuân Hương – Đà Lạt) được phép tạm lưu thông từ ngày 5 đến 7/12.

Theo đó, người và phương tiện (trừ ô tô tải) đi lại theo khung giờ quy định: ngày 5/12 lưu thông từ 9h đến 22h; ngày 6 và 7/12 từ 5h đến 22h.

z7294577299538-76ac4016f8e6f746d9d2dba4caa74777.jpg
Toàn cảnh điểm sạt lở trên đèo Prenn trưa 4/12.

Trước đó, từ tối 4 đến rạng sáng 5/12, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 và đơn vị thi công huy động máy múc, xe ben, máy cưa… xử lý điểm sạt lở tại Km224+600 - Km224+700. Hàng trăm khối đất đá, cây cối được dọn khỏi mặt đường; nhiều cây thông có nguy cơ bật gốc trên taluy dương cũng được cưa hạ để đảm bảo an toàn.

Như Tiền Phong đưa tin, trưa 4/12, khu vực Km225+300 đèo Prenn bất ngờ sạt lở taluy dương, gây ách tắc giao thông. Ngay sau đó, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có văn bản tạm dừng lưu thông trên đèo Prenn để xử lý sự cố.

Thái Lâm
#đèo Prenn #Lâm Đồng #Đà Lạt #sạt lở #tạm thời lưu thông

