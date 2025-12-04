Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Sạt lở đèo Gia Bắc, giao thông ách tắc

Thái Lâm
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, bùn đất tràn lấp toàn bộ mặt đường, chia cắt giao thông

Tối 3/12, lãnh đạo UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối đã khiến đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Nhận thông tin, chính quyền xã Sơn Điền đã huy động lực lượng đến hiện trường kiểm tra, điều tiết và phân luồng để bảo đảm an toàn giao thông.

img-2905.jpg
Sạt lở nghiêm trọng tối 3/12, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng ghi nhận 5 điểm sạt trượt trên đèo Gia Bắc. Trong đó, tại Km43 và 53 quốc lộ 28 có lượng lớn bùn đất tràn xuống lấp hết mặt đường, gây chia cắt giao thông, các phương tiện không thể di chuyển.

Các điểm còn lại tuy mức độ sạt lở nhỏ hơn nhưng do trời tiếp tục mưa lớn nên nguy cơ sạt trượt vẫn còn rất cao.

Hiện các tổ CSGT ở 2 đầu đèo Gia Bắc đang cắt cử cán bộ, chiến sĩ ứng trực điều tiết giao thông, hướng dẫn xe cộ không qua đèo Gia Bắc để đảm bảo an toàn.

Thái Lâm
