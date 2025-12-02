Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sạt lở đèo Sông Pha

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do mưa lớn khiến đèo Sông Pha nối Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở một mảng lớn, đất bùn tràn xuống đường gây chia cắt.

Ngày 2/12, ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - cho biết do mưa lớn khoảng 16h cùng ngày tại đèo Sông Pha, đoạn qua xã Lâm Sơn đã xảy ra một vụ sạt lở khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

anh-man-hinh-2025-12-02-luc-172934.png
Điểm sạt lở trên đèo Sông Pha.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, vụ sạt lở khiến một lượng đất khá lớn tràn xuống đường nhưng không gây thiệt hại gì về người và phương tiện. Ngay sau khi nhận thông tin, Sở đã chỉ đạo lực lượng chức năng lên hốt dọn, khắc phục. Dự kiến trong tối 2/12 sẽ thông đường.

Đèo Sông Pha hay còn gọi là đèo Ngoạn Mục là một trong những cung đèo đẹp và nổi tiếng nhất khu vực Nam Trung bộ, nối tỉnh Ninh Thuận (cũ) với tỉnh Lâm Đồng. Đây là tuyến đường quan trọng từ vùng đồng bằng khô nóng lên cao nguyên Đà Lạt. Tuy nhiên, tuyến đèo này có nhiều khúc cua nguy hiểm, thường sạt lở vào mùa mưa.

Ngày 19/11, mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đèo này xuất hiện hơn 15 điểm sạt lở. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Khánh Hòa tạm đóng đèo để khắc phục và đến ngày 21/11 mới thông xe trở lại.

Phùng Quang
#đèo Sông Pha #sạt lở #Khánh Hòa #Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục