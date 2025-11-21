Thông xe trở lại đèo Sông Pha, cập nhật các tuyến đèo đến Đà Lạt

TPO - Tính đến 10h ngày 21/11, đèo Sông Pha trên quốc lộ 27, Lâm Đồng được mở lại, các phương tiện lưu thông cần giữ khoảng cách an toàn.

Một điểm sạt lở trên đèo Sông Pha ngày 19/11.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, tính đến 10h hôm nay 21/11, đèo Sông Pha (quốc lộ 27) kết nối Nha Trang - Phan Rang (Ninh Thuận cũ) với Lâm Đồng (thông qua quốc lộ 27) nói chung và Đà Lạt nói riêng đã được thông xe trở lại.

Trước đó, tuyến này bị đóng từ trưa 19/11 do hơn 15 điểm sạt lở phát sinh khi mưa lớn kéo dài.

Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế giữ khoảng cách an toàn, không dừng đỗ dưới ta luy dương, tuân thủ điều tiết, đặc biệt khi thời tiết còn mưa.

Việc mở lại đèo Sông Pha giúp khơi thông một nhánh kết nối với quốc lộ 27.

Trước đó Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nhiều ngày từ ngày 16–19/11, các tuyến đường vào khu vực Đà Lạt bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng và đã cấm lưu thông đèo Prenn, Mimosa, D’ran.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông vào khu vực Đà Lạt, Sở Xây dựng đã cấm các phương tiện ô tô tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung (đoạn Km0+00 đến Km8+000, ĐT.725) từ 14h ngày 20 đến 24h ngày 23/11.

Sau đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Sở Công thương và Sở Xây dựng báo cáo nguồn cung xăng dầu đang cạn kiệt. Công ty này cũng cho biết, với sức chứa, tồn kho xăng dầu hiện tại thì chỉ xuất bán được từ 2-3 ngày tới. Tối 20/11, người dân lo lắng thiếu xăng, dầu phục vụ đời sống, sản xuất nên đã tập trung tại cửa hàng xăng dầu để mua.

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay, để chuẩn bị lượng nhiên liệu phục vụ thị trường, Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng đã có văn bản đề xuất phương án cho phép lưu thông các phương tiện xe bồn chở xăng dầu.

Sở Công Thương đã kịp thời phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh có giải pháp phân luồng giao thông đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Đối với các xe ô tô tải 3,5 tấn trở lên, xe ô tô khách từ 30 chỗ trở lên hạn chế lưu thông qua đèo Tà Nung vào ban đêm và khi có mưa lớn. Đồng thời, trong quá trình lưu thông chú ý quan sát hiện trạng đường để kịp thời xử lý nếu có xảy ra sự cố.