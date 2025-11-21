Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định ngày 21/11 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng.

Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai khẩn cấp ở các địa bàn ngập lụt. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

UBND các tỉnh quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (21/11/2025).

Trong những ngày vừa qua, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua (lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m).

Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng. Mưa lũ đã làm 41 người chết, 9 người mất tích; 167 nhà bị hư hỏng, 51.138 nhà ngập.