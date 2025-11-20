Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lâm Đồng thiệt hại hơn 800 tỷ đồng do mưa lũ, kiến nghị hỗ trợ 600 tỷ đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lũ kéo dài diện rộng khiến Lâm Đồng thiệt hại hơn 800 tỷ đồng, trong khi ngân sách dự phòng của tỉnh chỉ còn 90 tỷ, buộc địa phương phải kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng gửi Chính phủ sáng 20/11, nhiều khu vực trên địa bàn liên tục hứng chịu mưa lớn trong các ngày 16-19/11. Cụ thể, lượng mưa đo được tại xã D’Ran 208mm, phường Xuân Trường - Đà Lạt 180mm, phường Xuân Hương - Đà Lạt 127mm, xã Ka Đô 125 mm. Riêng ngày 19/11, xã Lạc Dương có mưa tới 190mm. Dự báo trong những ngày tới, khu vực Đà Lạt, xã Lạc Dương và xã Đơn Dương tiếp tục mưa 40-77 mm.

8ee81b07-cffc-456b-8a00-59f4f266d195.jpg
Nước lũ cuốn trôi cây cầu treo nối hai thôn ở xã Ninh Gia, Lâm Đồng.

Theo báo cáo, mưa lũ làm một bé gái 8 tuổi (phường Xuân Trường - Đà Lạt) bị thương do bị vùi lấp trong nhà sập; một người đàn ông ở xã Lạc Dương tử vong khi bị lũ cuốn trong lúc cố bảo vệ trang trại cá tầm. Toàn tỉnh cũng ghi nhận 128 hộ dân thiệt hại tài sản; riêng xã D’Ran có nhà bị sạt lở và một nhà bị sập, khu vực hạ lưu Đơn Dương phải di dời khẩn cấp do hồ thủy điện xả lũ.

Thiệt hại về hạ tầng giao thông diễn biến nghiêm trọng: Ngày 17/11, đèo Prenn sạt lở khoảng 100m; ngày 18/11, đèo Mimosa tiếp tục sạt lún 70m và đến tối 19/11 bị sạt lở thêm, khiến QL20 tê liệt tại Km226+650. Trên QL20 đoạn qua Xuân Trường - Đà Lạt cũng xuất hiện 7 vị trí sạt trượt. Mưa lớn còn gây thiệt hại nặng tại các xã Ka Đô, Quảng Lập, Đơn Dương, Hiệp Thạnh, Tà Năng… với tổng cộng 66 ha hoa màu, cây trái bị ảnh hưởng.

tp-1.jpg
Sạt lở đèo Mimosa rạng sáng 20/11.

Trước áp lực nước lớn, ngày 19 và 20/11, nhiều hồ thủy điện như Đơn Dương, Đồng Nai 2-4, Đại Ninh, Buôn Tua Srah phải đồng loạt xả lũ từ 950 đến 1.500 m³/s. Việc xả lũ khiến hàng loạt khu vực ở Đức Trọng, D’Ran, Ka Đô, Quảng Lập, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Nâm Nung, Quảng Phú và Nam Đà bị ngập, buộc lực lượng quân sự, công an và địa phương phải huy động tối đa nhân lực hỗ trợ di dời dân.

img-1843.jpg
Hàng loạt thủy điện ở Lâm Đồng liên tục xả lũ.

Thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn những ngày qua ước tính hơn 800 tỷ đồng, trong khi ngân sách dự phòng của tỉnh chỉ còn 90 tỷ và sẽ dùng cho công tác cứu trợ, khắc phục ban đầu. Trước tình hình trên, tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 600 tỷ đồng để xử lý hậu quả và ổn định đời sống người dân.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #mưa lũ #thiệt hại #ngân sách #hỗ trợ #kiến nghị

