Gia Lai cứu nhiều người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ

TPO - Lực lượng chức năng Gia Lai đã cứu sống nhiều người bị mắc kẹt trong lũ.

Ngày 20/11, UBND xã Ia Le, tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai cùng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4-Chư Prông đã giải cứu thành công 2 người dân mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Theo đó, khu vực đầu nguồn suối Ea Hleo (Đắk Lắk) nước suối chảy qua xã Ia Le (Gia Lai) dâng cao khiến ông Nguyễn Đức Thiện (SN 1976) và ông Nguyễn Đình Bình (SN 1977, cùng trú tại thôn Ia Jol, xã Ia Le) bị cô lập hoàn toàn. Hai ông phải bám vào khu vực cao nhất chờ các lực lượng chức năng đến giải cứu.

Lực lượng cứu hộ cứu hai người dân thoát dòng nước lũ nguy hiểm.

Nhận được tin báo, UBND xã Ia Le đề nghị cơ quan chức năng huy động lực lượng, phương tiện giải cứu. Sau nhiều giờ vật lộn với dòng nước dữ, các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu thành công, đưa 2 người dân vào bờ an toàn.

Trong khi đó, tối ngày 19/11, Công an xã Ia Pa, Tổ An ninh trật tự cơ sở và dân quân đã kịp thời hỗ trợ đưa một cháu bé bị bỏng đi cấp cứu trong điều kiện nhiều vị trí trên địa bàn đang ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi di chuyển.

Nạn nhân là cháu L.L.S. (10 tuổi), con của vợ chồng anh L.V.T (ở thôn 1, xã Ia Pa). Khi con nhỏ bị bỏng, gia đình hoảng loạn gọi hỗ trợ khẩn cấp bởi tuyến đường dẫn đến Trung tâm Y tế Ia Pa đang ngập nước. Lúc này khu vực cầu C10 trên tỉnh lộ 662 nước lũ dâng cao, chảy xiết, các phương tiện không thể qua lại.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận nhà cháu bé, hỗ trợ sơ tán, dẫn đường qua khu vực ngập, đồng thời sơ cứu ban đầu trước khi đưa đến Trung tâm Y tế Ia Pa.

Lực lượng cứu hộ che mưa để sơ tán người dân.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân tới khu vực cao ráo, an toàn.

Khoảng 22h30 ngày 19/11, Công an xã Ia Pa đã huy động lực lượng và phương tiện để đưa anh Rcom Dung (SN 2004, trú tại buôn Trok, xã Ia Pa) gặp tai nạn trong lúc sinh hoạt đi cấp cứu.

Anh Dung bị ngã khi đang làm việc tại một trại heo nằm trong khu vực cầu C10 trên tỉnh lộ 662, nơi nước ngập sâu không thể đi lại. Nạn nhân ngã từ tầng hai xuống gây chấn thương phần đầu, chảy máu và có biểu hiện co giật.

Thời điểm trên, Công an xã Ia Pa đã huy động phương tiện cùng người dân trong khu vực ứng cứu, đưa anh Dung đến Trung tâm Y tế Ia Pa cấp cứu ngay trong đêm.

Lực lượng cứu hộ giải cứu 44 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lớn.

Ngày 20/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa (Gia Lai) thông tin, đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng ứng cứu thành công 44 người dân bị cô lập do lũ lớn đến nơi an toàn. Cụ thể, do ảnh hưởng của mưa to tại chỗ và nước từ trên thượng nguồn đổ về, trên địa bàn các xã, phường ở lưu vực hạ lưu sông Ba đã xuất hiện lũ lớn trong ngày 19/11.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện với 4 mũi khác nhau đến các địa bàn trọng điểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt cao. Đơn vị đã huy động 2 ca nô, 3 ô tô và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ.

Qua đó, tính đến 17h ngày 19/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức ứng cứu, đưa 44 người dân ra khỏi khu vực bị cô lập do nước lũ. Trong đó, tại thôn Quý Đức (xã Ia Pa) có 22 người; tại xóm Lò Gạch ở tổ dân phố 20 và tổ dân phố 21 (phường Ayun Pa) có 22 người