Nhiều khu vực miền núi Gia Lai chìm trong biển nước

Tiền Lê

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi thuộc các xã miền núi của Gia Lai cũ bị ngập nặng. Đặc biệt, tuyến Quốc lộ 25 xuất hiện hàng loạt điểm tràn khiến giao thông tê liệt.

7233ba823260be3ee771.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, trên tuyến Quốc lộ 25 dọc theo các xã Ia Hiao, Phú Thiện, phường Ayun Pa tới xã Uar, Phú Túc nhiều điểm bị ngập﻿ thành những điểm tràn với dòng nước chảy xiết.
50463cb0be52320c6b43.jpg
Trụ sở của xã Ia Hiao bị ngập﻿ sâu cả mét.
4b1417709f9213cc4a83.jpg
28c0975c1abe96e0cfaf.jpg
a350c6cb4929c5779c38.jpg
Nhà sàn ở khu vực xã Ia Hiao bị ngập khiến hư hỏng rất nhiều tài sản của người dân. Báo cáo nhanh của UBND xã Ia Hiao cho biết, hiện có khoảng 700 nhà dân bị nước tràn vào; nhiều thôn như Bôn Mi Hoan, Ơi H’Ly, Bôn Ling ngập toàn bộ. UBND xã đã giải cứu 20 người dân trong 7 hộ dân ngập sâu ở Bôn Mi Hoan và Ơi H'Ly.
c330d49b5879d4278d68.jpg
feac91321ad0968ecfc1.jpg
Trong khoảng 15 năm trở lại đây, lần đầu xảy ra ngập nặng đối với người dân ở xã Ia Hiao.
e8a8ddc45026dc788537.jpg
Mực nước lên nhanh, người dân chưa kịp di chuyển một số tài sản.
5863124085a209fc50b3.jpg
Xe tải hỗ trợ người dân qua vùng nước ngập trên quốc lộ 25 đoạn qua xã Phú Thiện.
7fff04be845c0802514d.jpg
7b270588856a0934507b.jpg
Cầu Quý Đức (Quốc lộ 25, đoạn qua phường Ayun Pa) với dòng nước chảy xiết, rất nguy hiểm.
img-6093.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế tại phường Ayun Pa.
d5d93e57a8b524eb7da4.jpg
Lực lượng chức năng được huy động túc trực, phân luồng, chốt chặn, kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào vùng nước chảy xiết ở Quốc lộ 25.
583337216-122150901650409200-8680292808680047386-n.jpg
Công an xã Ia Pa nhanh chóng di chuyển gia súc cho người dân trên địa bàn.
584815644-122150899124409200-4244409582024813457-n.jpg
Lực lượng Công an xã Ia Pa vào từng hộ dân để xem xét tình hình, di dời người và tài sản.
583928246-122150901668409200-6454909305847062676-n.jpg
584702734-122150905034409200-3108759285835194487-n.jpg
585006448-122150905106409200-4317630006596871907-n.jpg
Trẻ em, người già là những đối tượng được ưu tiên hàng đầu đưa tới các điểm cao an toàn.
584857874-122150902016409200-5351017505493591189-n.jpg
Lực lượng Công an xã Ia Pa sử dụng phao để vào đưa một số người ra nơi an toàn.
dfas.jpg
Tuyến đường từ xã Pờ Tó đi thuỷ điện Đăk Pihao bị sạt lở nghiêm trọng.
dgg.jpg
Một số tuyến đường tại các xã Phú Túc, Uar, Ia Dreh, Ia Rsai chìm trong nước lũ, dòng nước chảy xiết khiến một số thôn, làng tạm thời bị cô lập.
Dọc tuyến Quốc lộ 25 có hàng chục điểm nước dâng cao thành dòng chảy xiết.

Ngày 19/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại, công tác sơ tán dân do mưa lũ.

Theo đó, từ sáng 18-19/11, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Toàn tỉnh có 10.256 hộ với 42.525 khẩu bị ngập, cô lập. Ngoài ra, một số tuyến đường tràn bị ngập cục bộ, xảy ra sạt lở, gây hư hỏng một số điểm giao thông và công trình hạ tầng. Các địa phương đang tổ chức khắc phục tạm thời và tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình ngập, thiệt hại.

Công tác sơ tán dân được triển khai khẩn trương. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho thấy, đã di dời hơn 2.460 hộ với hơn 6.700 khẩu đến nơi an toàn.

