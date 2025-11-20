Nhiều khu vực miền núi Gia Lai chìm trong biển nước

Ngày 19/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại, công tác sơ tán dân do mưa lũ.

Theo đó, từ sáng 18-19/11, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Toàn tỉnh có 10.256 hộ với 42.525 khẩu bị ngập, cô lập. Ngoài ra, một số tuyến đường tràn bị ngập cục bộ, xảy ra sạt lở, gây hư hỏng một số điểm giao thông và công trình hạ tầng. Các địa phương đang tổ chức khắc phục tạm thời và tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình ngập, thiệt hại.

Công tác sơ tán dân được triển khai khẩn trương. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho thấy, đã di dời hơn 2.460 hộ với hơn 6.700 khẩu đến nơi an toàn.