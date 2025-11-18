Đất đá bất ngờ đổ sạt xuống nhà dân ở Gia Lai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trương Định
TPO - Mưa lớn đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, một khối lượng lớn đất đá bất ngờ ập xuống trước nhà dân.

Ngày 18/11, mưa lớn kéo dài đã làm sạt một khối lượng lớn đất đá xuống nhà dân tại khu vực 3, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Chị Nguyễn Thị Huỳnh Trang (37 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam) cho biết: Khoảng 17h30, đất đá bất ngờ đổ ập xuống phía trước rồi tràn thẳng vào trong nhà, khiến cả gia đình hoảng loạn. Vợ chồng chị phải tất tả dọn dẹp suốt cả buổi chiều để ổn định lại chỗ ở.

tp-d6.jpg
Đất đá đổ sạt﻿ xuống trước nhà chị Nguyễn Thị Huỳnh Trang. Ảnh: Trương Định

Theo thống kê của phường Quy Nhơn Nam, toàn phường hiện có 9 điểm có nguy cơ sạt lở; khoảng 36 hộ dân phải di dời để đảm bảo an toàn.

tp-d5.jpg
tp-d7.jpg
tp-d1.jpg
Đất đá theo dòng nước chảy tràn vào tuyến đường trong khu dân cư. Ảnh: Trương Định

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Mạnh Cường - Bí thư phường Quy Nhơn Nam, cho biết: phường đang chỉ đạo các lượng chủ động di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành công điện yêu cầu tập trung triển khai các nhiệm vụ cấp bách ứng phó mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất. Tỉnh chỉ đạo kích hoạt kịch bản ứng phó mưa lũ cấp độ 3.1 đối với 58 xã, phường khu vực phía Đông. Trong đó, kiên quyết sơ tán triệt để người dân (kể cả thực hiện cưỡng chế) khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao.

tp-d2.jpg
tp-d3.jpg
Nước chảy xối xả trên tuyến đường đèo ở phường Quy Nhơn Nam tối 18/11. Ảnh: Trương Định
tp-d4.jpg
Người dân phường Quy Nhơn Nam khơi thông cống để ngăn nước tràn vào nhà. Ảnh: Trương Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến mưa lớn, thông tin cảnh báo điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, qua đó thông tin kịp thời để chủ động phòng tránh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện trên địa bàn tỉnh đang xảy ra mưa lớn kéo dài, riêng khu vực phía Đông tỉnh ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm, có nơi trên 260 mm, nhiều khu vực ngập sâu từ 0,3 - 1,5 m, một số khu dân cư có từ 70 - 80% số nhà bị ngập nước. Dự báo, từ đêm 18 - 20/11 tiếp tục có mưa to đến rất to.

Trương Định
