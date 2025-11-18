Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Clip đất đá ầm ầm dội theo dòng nước, người dân bỏ xe tháo chạy thoát thân

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Clip ghi lại khoảnh khắc đất đá ầm ầm dội theo dòng nước trên tuyến Trường Sơn Đông, người dân hoảng loạn bỏ xe, chạy thục mạng để thoát thân.

Clip ghi lại cảnh bùn đất tràn ra đường, người dân bỏ xe thoát thân.

Ngày 18/11, UBND xã Yang Mao (Đắk Lắk) đã có báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo báo cáo, mưa lớn kéo dài từ sáng 16 đến trưa 17/11 gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã Yang Mao. Không có thiệt hại về người, nhưng 8 căn nhà bị ảnh hưởng gồm: 1 căn sập hoàn toàn, 7 căn bị lũ cuốn trôi hoặc sạt lở; thêm 76 căn bị ngập sâu, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp.

Giao thông bị chia cắt nghiêm trọng khi tỉnh lộ 12 sạt lở 4 vị trí, tuyến Trường Sơn Đông có nhiều đoạn bị sạt lở núi, mặt đường bị vùi lấp 1m; 2 cây cầu bê tông bị trôi hoặc hư hỏng nặng, nhiều vị trí cống tràn còn ngập sâu khiến người dân không qua lại được. Nông nghiệp thiệt hại lớn với hơn 1.100 ha cây trồng bị ảnh hưởng, cùng 1 con bò bị cuốn trôi.

Xã đã di dời khẩn cấp 80 hộ dân gần khu vực sạt lở núi Chư Yang Hanh và hỗ trợ các hộ bị cô lập. Chính quyền kiến nghị hỗ trợ tổng kinh phí 60,3 tỷ đồng để khắc phục nhà dân, cầu đường và các điểm sạt lở nguy hiểm.

tienphong-1.jpg
Tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Đối với tuyến đường Trường Sơn Đông (dài khoảng 15 km), chính quyền xã Yang Mao thông tin thêm, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở lớn, nhiều vị trí bị vùi lấp hoàn toàn, chia cắt việc đi lại của người dân.

Sáng 17/11, camera người dân ghi lại cảnh hàng nghìn mét khối đất đá từ taluy dương đổ ập xuống như thác, cuốn theo đồ đạc và xe máy, khiến khu vực náo loạn và giao thông tê liệt.

Chị Nguyễn Thị Tâm An (xã Yang Mao) kể lại, khi nghe tiếng ầm ầm, đất đá đã tràn xuống ngay trước cửa nhà, buộc gia đình chị phải bỏ lại tài sản, chạy thoát thân.

Hiện lực lượng chức năng đang huy động máy móc san gạt, mới chỉ mở được lối nhỏ cho xe máy đi qua; ô tô và xe tải vẫn chưa thể lưu thông. Chính quyền xã bố trí lực lượng túc trực và cảnh báo người dân không vào khu vực nguy hiểm.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #sạt lở #tháo chạy #thoát thân #Yang Mao

