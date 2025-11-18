Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ngập lụt bủa vây nhiều khu vực ở Gia Lai

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn những ngày qua, trên địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai đã bắt đầu xảy ra ngập lụt tại một số khu vực.

Ngập lụt bủa vây nhiều nơi ở Gia Lai.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, từ sáng ngày 17/11 đến sáng sớm nay (18/11) khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất. Tổng lượng mưa từ 8h ngày 17/11 đến 8h ngày 18/11 khu vực phía Đông phổ biến từ 50 - 150 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía Tây phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 40 mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có 164 hồ chứa, đến thời điểm báo cáo (10h ngày 18/11) dung tích là 463,743/675,664 triệu m3 đạt 68,6% dung tích thiết kế; hiện có 33 hồ đầy nước, 47 hồ qua tràn.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra ngập lụt tại một số khu vực. Tại phường Quy Nhơn Đông có 767 hộ với 2.234 nhân khẩu bị ngập úng (ngập khoảng 0,2 - 0,5 m). Các tràn Quy Nhơn 1, 2 và 3 nước tràn qua 1 m. Tại phường Quy Nhơn Tây bị ngập úng cục bộ một số khu phố 5, 6, khu phố Thanh Long, khu phố Long Thành từ 0,5 - 0,8m. Đến sáng nay, nước tại các tràn đang rút bớt từ 0,2 - 0,3m.

Mưa lớn cũng ngập lụt diễn ra diện rộng trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc, mực nước giao động từ 0,2 - 0,7m. Trong đó, khu phố 4 khoảng 80% nhà dân bị ngập nước, mực nước 0,8 m, hiện nước đang rút dần.

z7236969539075-07d48a3929bc4b2a2af04e30fdb42012-6877.jpg
Khu vực qua xã Phước Hòa (cũ) cũng mênh mông biển nước, tuyến đường đã được chính quyền địa phương rào chắn ngăn giao thông qua lại để đảm bảo an toàn.
z7236969936829-bb8af597a190b6c9cf055db1c63260ee.jpg
z7236978007440-5f3d42e936aa8f973814c4c2ffdfc76a.jpg
Nhà cửa người dân các khu vực vùng trũng bị ngập nước.

Còn tại xã Tuy Phước, mưa lớn cũng gây ngập lụt một số nơi. UBND xã đã cử lực lượng trực tại hiện trường, dựng barie chắn hai đầu tràn, đặt biển cảnh báo và nghiêm cấm người, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Tình trạng ngập cục bộ cũng đã xảy ra trên một số tuyến đường tràn trên địa bàn xã Tuy Phước Đông. Mưa lớn cũng gây ngập sâu tại các tràn trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc, UBND xã đã cắm biển báo và rào chắn cấm người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, thông tin cảnh báo điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Qua đó thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

z7236296287154-9cad29409604afd3078cc8a0d7a374e5-6025.jpg
z7237098635997-1a9a8690bfcdca26ac998c0208d743f8.jpg
Các khu dân cư bị ngập sâu, người dân khó khăn trong việc di chuyển.
z7236966747288-10868cd2d2467a77ab0432f801f289de.jpg
Người dân thôn Huỳnh Giản (xã Tuy Phước Đông) lấy bao cát gói trong bạt dựng thành tường để ngăn lũ vào nhà.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các địa phương chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán. Đặc biệt, tại các khu vực có nguy cơ cao sạt lở; các khu vực có nguy cơ cao ngập lụt.

Tổ chức canh gác, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn...

Trương Định
#Gia Lai #ngập lụt bủa vây #mưa lớn #vùng trũng Gia Lai #Tuy Phước #sơ tán dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục