Ngập lụt bủa vây nhiều khu vực ở Gia Lai

TPO - Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn những ngày qua, trên địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai đã bắt đầu xảy ra ngập lụt tại một số khu vực.

Ngập lụt bủa vây nhiều nơi ở Gia Lai.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, từ sáng ngày 17/11 đến sáng sớm nay (18/11) khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất. Tổng lượng mưa từ 8h ngày 17/11 đến 8h ngày 18/11 khu vực phía Đông phổ biến từ 50 - 150 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía Tây phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 40 mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có 164 hồ chứa, đến thời điểm báo cáo (10h ngày 18/11) dung tích là 463,743/675,664 triệu m3 đạt 68,6% dung tích thiết kế; hiện có 33 hồ đầy nước, 47 hồ qua tràn.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra ngập lụt tại một số khu vực. Tại phường Quy Nhơn Đông có 767 hộ với 2.234 nhân khẩu bị ngập úng (ngập khoảng 0,2 - 0,5 m). Các tràn Quy Nhơn 1, 2 và 3 nước tràn qua 1 m. Tại phường Quy Nhơn Tây bị ngập úng cục bộ một số khu phố 5, 6, khu phố Thanh Long, khu phố Long Thành từ 0,5 - 0,8m. Đến sáng nay, nước tại các tràn đang rút bớt từ 0,2 - 0,3m.

Mưa lớn cũng ngập lụt diễn ra diện rộng trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc, mực nước giao động từ 0,2 - 0,7m. Trong đó, khu phố 4 khoảng 80% nhà dân bị ngập nước, mực nước 0,8 m, hiện nước đang rút dần.

Khu vực qua xã Phước Hòa (cũ) cũng mênh mông biển nước, tuyến đường đã được chính quyền địa phương rào chắn ngăn giao thông qua lại để đảm bảo an toàn.

Nhà cửa người dân các khu vực vùng trũng bị ngập nước.

Còn tại xã Tuy Phước, mưa lớn cũng gây ngập lụt một số nơi. UBND xã đã cử lực lượng trực tại hiện trường, dựng barie chắn hai đầu tràn, đặt biển cảnh báo và nghiêm cấm người, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Tình trạng ngập cục bộ cũng đã xảy ra trên một số tuyến đường tràn trên địa bàn xã Tuy Phước Đông. Mưa lớn cũng gây ngập sâu tại các tràn trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc, UBND xã đã cắm biển báo và rào chắn cấm người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, thông tin cảnh báo điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Qua đó thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các khu dân cư bị ngập sâu, người dân khó khăn trong việc di chuyển.

Người dân thôn Huỳnh Giản (xã Tuy Phước Đông) lấy bao cát gói trong bạt dựng thành tường để ngăn lũ vào nhà.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các địa phương chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán. Đặc biệt, tại các khu vực có nguy cơ cao sạt lở; các khu vực có nguy cơ cao ngập lụt.

Tổ chức canh gác, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn...