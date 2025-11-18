Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mưa lớn gây ngập lụt ở Gia Lai

Trương Định
TPO - Từ đêm qua đến sáng 18/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ tại một số địa phương.

Ngập lụt một khu vực ở phường Quy Nhơn Bắc.

Sáng 18/11, một số khu vực thuộc phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra tình trạng ngập lụt sau khi mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về. Nước lũ tràn vào nhà dân và ngập sâu tại các tuyến đường.

Ông Đỗ Bình Thập (54 tuổi, khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc) cho biết qua theo dõi thời tiết dự báo mưa lớn, người dân đã kê cao đồ đạc. “Khu vực này vốn trũng, người dân luôn chủ động phương án ‘4 tại chỗ’. Nước lũ lần này chưa quá lớn, nhưng nếu dâng cao nữa thì đồ đạc sẽ bị hư hỏng,” ông Thập nói.

7236230426051.jpg
z7235815592416-40b394103842c16de1ea1de10b32ae43.jpg
z7235815602863-d42820fda87f14e883bed5c5241c82cb.jpg
Ngập lụt một số khu vực ở phường Quy Nhơn Bắc.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Minh Quang - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước (Gia Lai) - cũng cho biết từ chiều 17/11 tới sáng 18/11, khu vực có mưa lớn, do nước từ thượng nguồn sông Hà Thanh đổ về đã khiến một số khu vực trên địa bàn bị ngập sâu, có nơi ngập gần 1 m. Sáng 18/11, mực nước cũng rút bớt, nhưng rất chậm. Bên cạnh đó, một số tuyến đường giao thông khu vực trũng cũng bị nước tràn qua.

“Hiện địa phương đã cấm phương tiện, người dân lưu thông qua các khu vực tràn nước chảy mạnh. Một số vị trí khác cũng cắt cử lực lượng túc trực để hướng dẫn người dân đi lại cho an toàn”, ông Quang nói.

Tại xã Tuy Phước Đông, ông Dương Minh Tân - Chủ tịch UBND xã, cho biết mưa lớn cũng khiến nước tràn qua một số tuyến đường giao thông. Địa phương đã cho người túc trực để đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện.

z7236325403064-d03e383450387c7e9c46a5801c7f90cb-3690.jpg
z7236296287154-9cad29409604afd3078cc8a0d7a374e5-6025.jpg
Mưa lớn cùng nước thượng nguồn đổ về khiến một số vùng trũng phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã công điện yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành và người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị cho tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh, tránh để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, khoảng từ ngày 16-18/11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm, khu vực phía Tây tỉnh phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Từ ngày 19/11 mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực phía Đông tỉnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Trương Định
