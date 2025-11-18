Tiếp cận được 20 người mắc kẹt trên đèo Khánh Lê

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp cận, giải cứu 20 người cùng 7 phương tiện bị mắc kẹt giữa đèo Khánh Lê.

Tối 18/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Lực lượng của đơn vị đã tiếp cận được những người bị mắc kẹt giữa đèo Khánh Lê khi quay đầu lại Đà Lạt do sạt lở.

Trước đó, tối 16/11, tại Km45 trên quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, thuộc địa phận tỉnh Khánh Hoà) đã xảy ra vụ sạt lở đất đá lớn khiến tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt - Nha Trang bị ách tắc hoàn toàn. Nhiều người dân và du khách buộc phải quay đầu về hướng Đà Lạt.

Lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng tiếp cận nhóm người mắc kẹt.

Nhưng trong quá trình quay đầu, một đoạn đường khác tiếp tục bị sạt lở, khiến 7 phương tiện với 20 người bị mắc kẹt giữa lưng đèo thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà. Trong số này có 4 xe tải chở hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng và 3 xe du lịch. Những người gặp nạn bị cô lập hoàn toàn, không thể di chuyển và thiếu nguồn lương thực.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng đã huy động máy múc, xe tải và lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do liên tục xuất hiện thêm các điểm sạt lở cùng mưa lớn kéo dài, việc san ủi và mở đường gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực dọn đất đá sau sạt lở.

Đến khoảng 17h ngày 18/11, lực lượng chức năng đã tiếp cận được nhóm người mắc kẹt, đồng thời cung cấp thực phẩm và nước uống. Hiện các lực lượng đang tiếp tục đưa toàn bộ người dân và phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.