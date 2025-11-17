Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lốc xoáy quét qua làm tốc mái 11 nhà dân tại Gia Lai

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một cơn lốc xoáy với sức gió rất mạnh xảy ra vào rạng sáng nay (17/11) trên địa bàn phường Bình Định, tỉnh Gia Lai đã làm 11 hộ dân bị thiệt hại. “Tôi đang ngủ thì nghe tiếng gió rít kinh hoàng quét qua ngôi nhà. Sau đó là tiếng tôn bay lẻng xẻng, tiếng ngói rơi lộp độp, tôi bật dậy kiểm tra thì chứng kiến nguyên mái nhà trên bị tốc mái hoàn toàn, nhiều miếng ngói ở phần mái phòng khách cũng bị cuốn bay”, một người dân nhớ lại.

Chiều 17/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Quốc Cường - Chủ tịch UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một cơn lốc xoáy với sức gió mạnh đã khiến 11 hộ dân thuộc khu vực Hòa Nam, bị thiệt hại.

Trong đó có 4 nhà bị tốc mái, số hộ còn lại bị tốc mái hiên, chuồng trại... không có ảnh hưởng về người.

h4-8683.jpg

Bà Nguyễn Thị Cúc (78 tuổi, khu vực Hòa Nam) cho biết, cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra lúc 2h cùng ngày (17/11) với sức gió rất mạnh đã làm ngôi nhà của bà bị tốc mái.

“Tôi đang ngủ thì nghe tiếng gió rít kinh hoàng quét qua ngôi nhà. Sau đó là tiếng tôn bay lẻng xẻng, tiếng ngói rơi lộp độp, tôi bật dậy kiểm tra thì chứng kiến nguyên mái nhà trên bị tốc mái hoàn toàn, nhiều miếng ngói ở phần mái phòng khách cũng bị cuốn bay”, bà Cúc kể.

h2-7067.jpg
h3-8760.jpg
Nhà cửa của người dân bị lốc xoáy làm tốc mái.
h5.jpg
Người dân sửa lại mái nhà.

Theo Chủ tịch UBND phường Bình Định, ngay trong buổi sáng, địa phương đã cho người đi kiểm tra. Trong đó, những trường hợp bị tốc mái phường sẽ hỗ trợ 5 triệu, các trường hợp còn lại bị tốc mái sơ bộ 1 phần sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Trương Định
#lốc xoáy #Gia Lai #thiệt hại #bão #thiên tai #lốc xoáy rạng sáng #phường Bình Định #gió mạnh

