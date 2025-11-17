Lốc xoáy tốc mái gần 50 nhà dân ở Chiên Đàn, Đà Nẵng

TPO - Trận lốc xoáy bất ngờ khiến ít nhất 48 ngôi nhà của người dân ở phía nam thành phố Đà Nẵng tốc mái, hư hỏng. Lực lượng chức năng đang nỗ lực hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại.

Sáng 17/11, lãnh đạo UBND xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) cho biết, trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra đêm qua 16/11 khiến hàng chục ngôi nhà của người dân bị hư hỏng, tốc mái.

Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng tốc mái, hư hỏng.

Trận lốc xoáy xảy ra khoảng 22h30 ngày 16/11. Theo thống kê ban đầu khoảng 20 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái. Tại thôn Trường Mỹ, hai người dân bị thương khi đang cố gắng đóng cửa để chống gió lớn.

Lãnh đạo xã cho biết, do lốc xoáy xảy ra lúc khuya và bất ngờ nên người dân không kịp ứng phó. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân.

Trận lốc xoáy cũng khiến 15 ngôi nhà của người dân phường Hương Trà bị tốc mái và hư hỏng. Chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng kiểm tra từng khu vực, rà soát mức độ thiệt hại để tổng hợp báo cáo và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.