Cấm các phương tiện qua lại đèo An Khê, toàn bộ học sinh Gia Lai nghỉ học

TPO - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại nhiều điểm trên Quốc lộ 25, nguy cơ sạt lở đèo An Khê (Quốc lộ 19) khiến giao thông tê liệt, mất an toàn, người dân và các phương tiện không thể qua lại. Sở GD&ĐT yêu cầu toàn tỉnh khẩn trương cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày 19/11 đến khi có thông báo mới.

Sáng 19/11, lãnh đạo Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, thực hiện Công điện số 2037/CĐ-BGDĐT ngày 18/11 của Bộ GD&ĐT về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ, và Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/11 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ lụt, sạt lở, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, sở yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ sáng ngày 19/11, đến khi có thông báo mới.

Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Nam - Giám đốc Ban Quản lý Dự án tăng cường kết nối Tây Nguyên (dự án nâng cấp quốc lộ 19, thuộc Ban 2, Bộ Xây dựng) cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông đơn vị đã đề nghị lực lượng chức năng dừng tất cả các hoạt động lưu thông phương tiện trên đèo An Khê (Quốc lộ 19) nhằm phòng tránh sạt lở, đảm bảo tính mạng người tham gia giao thông.

Các phương tiện giao thông ở đầu đèo An Khê hiện đang bị tê liệt.

Cùng với đó lực lượng chức năng túc trực hai đầu đèo, triển khai biện pháp khuyến cáo người tham gia giao thông không di chuyển qua khu vực này. Theo ông Nam, khu vực đèo hiện mưa lớn, nước đổ về sườn taluy tạo dòng chảy xiết đổ xuống lòng đường gây nguy hiểm, gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông khu vực này.

Lực lượng chức năng túc trực, không cho các phương tiện đi qua đèo An Khê để đảm bảo an toàn.

Ảnh lực lượng CSGT chụp ở trên đèo An Khê.

Trong khi đó, ông Đỗ Lê Sơn - Phó giám đốc Ban bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai) thông tin, tại Quốc lộ 25 (đoạn Km110, qua xã Uar) bị ngập sâu nhất khoảng 1m dài khoảng 150m, giao thông gián đoạn.

Theo ông Sơn, ngày 17-18/11, mưa lũ khiến tỉnh lộ 667 vị trí Km8+850 đoạn qua xã Đăk Pơ bị sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, mưa lũ gây xói lở làm hở hàm ếch mặt đường khoảng 10m2. Ban bảo trì đường bộ Gia Lai yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương gia cố móng và khắc phục sạt lở nhằm giảm thiểu tối đa hư hỏng đường và đảm bảo ATGT.

Cũng do mưa lớn nhiều ngày, ngầm tràn đường dẫn vào thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa) ngập sâu khoảng 2m, cô lập 341 hộ dân. Chính quyền địa phương xã Ia Pa cho biết đã lập chốt cảnh báo hai đầu, tuyệt đối không cho người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai trực tại các vị trí các ngầm tràn qua địa bàn.

Các điểm đường trên Quốc lộ 25 hiện đang bị tê liệt, nước dâng ngày một cao.

Còn tại xã Chư Krey, trước cảnh báo đỉnh lũ trên báo động 3, chính quyền bố trí lực lượng túc trực tại 4 ngầm tràn trên tuyến bê tông kết nối các làng Sơ Rơn – Veh – Châu – Brọch Siêu – Kial. Nước chảy xiết, ngập sâu khiến những tuyến này không thể lưu thông an toàn đặc biệt là tại các vị trí ngầm tràn, đường giao thông qua các khu đồng ruộng.

Khu vực cầu Quý Đức (Quốc lộ 25) bị chia cắt.

Ông Nguyễn Khắc Minh - Chủ tịch UBND xã Chư Krey cho biết, lực lượng chức năng khẩn trương căng dây an toàn và cắt cử người canh chừng để ngăn người dân qua lại khi nước chảy xiết. Mặt khác, để đảm bảo cho người dân không đưa đón con đi học, chính quyền xã cũng yêu cầu các trường bán trú giữ học sinh lại trường khi thời tiết nguy hiểm.

Cũng thời điểm này, nước lũ đã lên nhanh gây ngập đường Trần Hưng Đạo (phường Ayun Pa) với mực nước khoảng 50-80 cm khiến các phương tiện không thể qua lại. Đây là tuyến đường nằm trên Quốc lộ 25 qua địa bàn phường Ayun Pa.