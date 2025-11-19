Lũ đặc biệt lớn ở Đắk Lắk, Gia Lai, Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân đến nơi an toàn

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 222/CĐ-TTg ngày 19/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai).

Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, nêu rõ:

Hiện nay tình hình mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đang diễn biến rất phức tạp. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên báo động 3, sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên báo động 3 và ngang với mức lũ lịch sử năm 1993.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng yêu cầu các Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh nêu trên và các bộ, ngành huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác, mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đảm bảo hiệu quả cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Các địa phương bảo đảm lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại các khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống,...

Tăng cường lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn, điều phối giao thông từ xa để phân luồng, kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Tài chính kịp thời xuất cấp các phương tiện, trang thiết bị theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương.

Các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn, hạn chế thiệt hại.