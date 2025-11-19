Mưa lớn diện rộng 'nhấn chìm' nhiều khu vực ở Đắk Lắk

TPO - Trận mưa lớn kéo dài nhấn chìm nhiều khu vực ở Đắk Lắk, giao thông nhiều nơi bị tê liệt.

Sáng 19/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ngập cục bộ.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, nhiều khu vực như phường Tuy Hòa, xã Hòa Xuân và xã Đồng Xuân chìm trong nước, nhiều đoạn đường không thể lưu thông.

Tại phường Tuy Hòa, nước dâng nhanh trong đêm khiến khu vực chợ trung tâm Tuy Hòa (đường Trần Hưng Đạo), khu phố Hòa Trị và Hòa An (cũ) bị ngập nặng.

Khu vực trung tâm phường Tuy Hoà bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Công Thành – Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã được bố trí tại các vị trí xung yếu để hỗ trợ người dân và ứng phó các tình huống khẩn cấp.

“Nước đang tiếp tục dâng, chúng tôi đã chủ động phương án ứng phó”, ông Thành nói.

Khu vực xã Hoà Xuân, Đắk Lắk bị ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ 19h ngày 18/11 đến 5h sáng 19/11, lượng mưa tại khu vực phía Đông tỉnh phổ biến 100–240mm, có nơi mưa đặc biệt lớn như Hòa Mỹ Tây 401,4mm và Hòa Đồng 273,4mm. Dự báo từ nay đến 21/11, khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa có nơi vượt 300mm.

Mực nước trên nhiều sông đang lên nhanh. Trên lưu vực sông Sêrêpốk và sông Ba, một số trạm đo ghi nhận mực nước xấp xỉ hoặc vượt báo động 2–3. Trong 6–12 giờ tới, lũ trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba tiếp tục tăng, có nơi khả năng đạt xấp xỉ mức lũ lịch sử.

Khu vực xã Đồng Xuân chìm trong biển nước.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo, nhiều xã ven sông có thể ngập sâu; nguy cơ sạt lở đất tại khu vực đồi dốc; các tuyến đường liên xã, liên thôn có thể bị chia cắt.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, người dân không đi vào vùng nước sâu, nước chảy xiết và hạn chế qua các ngầm tràn trong thời điểm mực nước đang lên cao.