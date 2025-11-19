Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mưa lớn diện rộng 'nhấn chìm' nhiều khu vực ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trận mưa lớn kéo dài nhấn chìm nhiều khu vực ở Đắk Lắk, giao thông nhiều nơi bị tê liệt.

Sáng 19/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ngập cục bộ.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, nhiều khu vực như phường Tuy Hòa, xã Hòa Xuân và xã Đồng Xuân chìm trong nước, nhiều đoạn đường không thể lưu thông.

Tại phường Tuy Hòa, nước dâng nhanh trong đêm khiến khu vực chợ trung tâm Tuy Hòa (đường Trần Hưng Đạo), khu phố Hòa Trị và Hòa An (cũ) bị ngập nặng.

tp-2.jpg
tp-3.jpg
tp-1.jpg
Khu vực trung tâm phường Tuy Hoà bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Công Thành – Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã được bố trí tại các vị trí xung yếu để hỗ trợ người dân và ứng phó các tình huống khẩn cấp.

“Nước đang tiếp tục dâng, chúng tôi đã chủ động phương án ứng phó”, ông Thành nói.

tp-4.jpg
Khu vực xã Hoà Xuân, Đắk Lắk bị ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ 19h ngày 18/11 đến 5h sáng 19/11, lượng mưa tại khu vực phía Đông tỉnh phổ biến 100–240mm, có nơi mưa đặc biệt lớn như Hòa Mỹ Tây 401,4mm và Hòa Đồng 273,4mm. Dự báo từ nay đến 21/11, khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa có nơi vượt 300mm.

Mực nước trên nhiều sông đang lên nhanh. Trên lưu vực sông Sêrêpốk và sông Ba, một số trạm đo ghi nhận mực nước xấp xỉ hoặc vượt báo động 2–3. Trong 6–12 giờ tới, lũ trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba tiếp tục tăng, có nơi khả năng đạt xấp xỉ mức lũ lịch sử.

tienphong-1.jpg
tienphong-2.jpg
Khu vực xã Đồng Xuân chìm trong biển nước.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo, nhiều xã ven sông có thể ngập sâu; nguy cơ sạt lở đất tại khu vực đồi dốc; các tuyến đường liên xã, liên thôn có thể bị chia cắt.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, người dân không đi vào vùng nước sâu, nước chảy xiết và hạn chế qua các ngầm tràn trong thời điểm mực nước đang lên cao.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #mưa lớn #ngập lụt #tê liệt

Xem thêm

Cùng chuyên mục