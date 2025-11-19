Sông Ba lũ lịch sử, ban bố rủi ro thiên tai cấp 4 ở Đắk Lắk

TPO - Dự báo ngày hôm nay (19/11), lũ trên sông Ba ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có thể lên mức lũ lịch sử năm 1993. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia ban bố rủi ro thiên tai cấp 4 do lũ, lũ quét ở khu vực này với mức thiệt hại có thể rất lớn, chỉ sau mức thảm hoạ.

Đêm qua và sáng nay (19/11), mưa dữ dội vẫn trút xuống khu vực Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/11 đến 3 giờ ngày 19/11 có nơi trên 260mm như trạm Ba Điền (Quảng Ngãi) 260.6mm, trạm Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 529.8mm, trạm Canh Liên (Gia Lai) 320.1mm.

Dự báo từ sáng 19/11 đến đêm 20/11, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía bắc Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 400mm. Nam Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 21/11, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía bắc Khánh Hòa tiếp tục có mưa từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 19/11, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Huế và phía đông Lâm Đồng mưa từ 20-40mm, có nơi mưa trên 80mm. Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nam Bộ hôm nay mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Do mưa lớn tiếp tục kéo dài, sáng nay lũ sông Kôn, sông Ba, sông Krông Ana đang lên, lũ sông Bồ, sông Hương (Huế), các sông khác từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa có dao động.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà tiếp tục hứng chịu mưa lớn, lũ lớn và ngập lụt diện rộng.

Lúc 7h sáng nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ dưới báo động (BĐ)2, sông Vu Gia dưới BĐ2, sông Thu Bồn trên BĐ2, sông Trà Khúc dưới BĐ2, sông Kôn trên BĐ3, sông Ba trên BĐ3, sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) trên BĐ3, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) trên BĐ1, sông Krông Ana trên BĐ2.

Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên BĐ3, sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên BĐ3, dự báo tương đương với mức lũ lịch sử năm 1993, lũ trên sông Trà Khúc, sông Thu Bồn, sông Krông Ana tiếp tục lên và trên mức BĐ2.

Trong đêm nay, lũ trên sông Kôn, sông Ba dao động ở mức rất cao và trên BĐ3, sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên BĐ2, lũ trên sông Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở mức BĐ1-BĐ2.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk dao động ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, các sông khác ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa dao động ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Trước thực trạng mưa lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã ban bố rủi ro thiên tai cấp 4 trong thang bậc 5 cấp tại Phú Yên cũ, các khu vực còn lại từ Huế đến Khánh Hoà rủi ro thiên tai cấp 3.

Ngập lụt diện rộng còn tiếp tục và kéo dài từ Huế đến Khánh Hòa. Khu vực này cũng tiếp tục đối mặt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc. Đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác thời gian, địa điểm xảy ra.

Thông tin về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 7h sáng nay, mưa lũ đã làm 15 người chết và mất tích, 85 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 32, Quảng Ngãi 42, Đắk Lắk 8), 18.968 nhà vẫn đang bị ngập (Quảng Trị 99, Huế 1.119, Đà Nẵng 184, Gia Lai 8.355, Đắk Lắk 211, Khánh Hòa 9.000).

Mưa lũ cũng làm 9.949ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 6.484 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Đến 7h sáng nay vẫn còn 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả mưa lũ.