Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (19/11), miền Bắc tiếp tục mưa rét, từ trưa chiều nay trời tạnh dần, từ ngày mai (20/11), miền Bắc chuyển sang rét khô, nền nhiệt giảm sâu về đêm và sáng. Đà Nẵng đến Khánh Hoà hôm nay tiếp tục mưa rất lớn.

Dự báo ngày và đêm nay tiếp tục là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh. Không khí lạnh cũng mở rộng ra khu vực từ Quảng Trị đến Huế khiến trời rét về đêm và sáng.

image-1.jpg
Miền Bắc tiếp tục mưa trong sáng 19/11.

Cụ thể, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay nhiệt độ thấp nhất là 12–15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay nhiệt độ thấp nhất từ 9–12 độ, cao nhất 13-15 độ, trời rét đậm. Vùng núi cao nhiệt độ có nơi dưới 5 độ, trời rét hại, nguy cơ xuất hiện sương muối và băng giá.

Quảng Trị và Huế hôm nay trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất từ 21-23 độ.

Về mưa, từ trưa chiều nay, miền Bắc sẽ giảm mưa, trời tạnh ráo. Từ ngày mai (20/11) đến hết tuần, miền Bắc bước vào chuỗi ngày rét khô. Nền nhiệt rất thấp về đêm và sáng sớm, từ trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 22-24 độ.

Hôm nay miền Trung tiếp tục mưa rất lớn nhưng vùng tâm mưa thu hẹp từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà. Dự báo lượng mưa từ sáng sớm 19/11 đến đêm 20/11 ở Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía bắc Khánh Hòa từ 100-250mm, có nơi trên 350mm. Nam Khánh Hòa mưa từ 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Ngày và đêm 19/11, Huế và Tây Nguyên có mưa rải rác với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nam Bộ cũng có mưa rải rác từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngày và đêm 21/11, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía bắc Khánh Hòa có mưa từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ ngày 22/11, mưa giảm.

Lũ trên các sông ở miền Trung vẫn ở mức cao. Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3, lũ trên sông Ba tiếp tục lên và ở trên BĐ3, lũ sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2.

Trong đêm nay, lũ trên sông sông Kôn, sông Ba xuống dần, ở mức trên BĐ2 đến trên BĐ3, lũ sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở dưới BĐ2.

Trong ngày và đêm nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk và các sông khác từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục dao động ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ3.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc #cứu trợ miền trung #cứu trợ lũ lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục