Mưa lũ khiến 10 người chết và 2 người mất tích, Phó Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa khẩn trương ứng phó

TPO - Trước tình hình mưa lũ làm 10 người chết và 2 người mất tích, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa tập trung cứu nạn, khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê và chuẩn bị phương án sơ tán dân khi mưa lớn còn tiếp diễn.

Tối 18/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác khắc phục hậu quả sạt lở tại đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn cùng các khu vực ngập lụt, sạt lở trên địa bàn.

Theo báo cáo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Trần Hòa Nam, mưa lũ nhiều ngày qua đã khiến 10 người chết, 2 người mất tích, 19 người bị thương. Gần 9.000 ngôi nhà tại 14 xã, phường bị ngập, sạt lở xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực đèo dốc và vùng núi, gây chia cắt giao thông và uy hiếp an toàn dân cư. Các lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm người mất tích và xử lý các điểm sạt lở trọng yếu.

Ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - báo cáo tại buổi làm việc.

Thiệt hại về nông nghiệp và hạ tầng cũng rất lớn, hàng nghìn hecta lúa, hoa màu bị ngập, hàng chục nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị hư hại. Tổng thiệt hại sơ bộ ước khoảng 286 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, ông Nam kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành đẩy nhanh thủ tục triển khai dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, nhằm giảm tải cho tuyến đèo Khánh Lê - nơi thường xuyên xảy ra sạt lở và là huyết mạch kết nối hai tỉnh.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết trong hai ngày tới, Khánh Hòa tiếp tục có mưa to, nguy cơ sạt lở tăng cao. Các hồ chứa trong tỉnh đã đạt trên 90% dung tích, một số hồ lớn đầy nước, vì vậy địa phương cần chủ động phương án điều tiết để đảm bảo an toàn.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi lời chia buồn đến các gia đình có người tử vong, bị thương do mưa lũ. Ông yêu cầu Khánh Hòa khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, đặt ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân. Các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách bị đất đá vùi lấp trên đèo Khánh Lê phải được chăm sóc, điều trị tốt nhất.

Phó Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục các điểm sạt lở, đặc biệt tại đèo Khánh Lê, phấn đấu thông tuyến trong hai ngày tới và có biện pháp gia cố để tránh sạt trượt tiếp diễn. Tuyến đèo phải tiếp tục cấm phương tiện cho đến khi mưa lũ chấm dứt và điều kiện an toàn được đảm bảo.

Dự báo Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, ông cũng yêu cầu tỉnh chuẩn bị phương án sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, thậm chí cưỡng chế nếu người dân không chấp hành, bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống, không để người dân thiếu đói. Đồng thời rà soát phương án “4 tại chỗ”, nếu thiếu lực lượng hoặc phương tiện phải đề xuất hỗ trợ từ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Phó Thủ tướng lưu ý Khánh Hòa kiểm tra các hồ chứa, vận hành xả lũ khoa học để bảo vệ an toàn công trình và vùng hạ du, lãnh đạo tỉnh cần trực tiếp xuống các khu vực xung yếu để chỉ đạo ứng phó.

Một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Về kiến nghị hỗ trợ, Chính phủ thống nhất cấp 50 tỷ đồng để Khánh Hòa xử lý khẩn cấp các thiệt hại do mưa lũ. Về lâu dài, lãnh đạo Chính phủ đồng tình với chủ trương phát triển tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung và đề nghị tỉnh xây dựng phương án cụ thể để trình xem xét.

Trước đó, trong chiều tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê và đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách vùi lấp trên đèo Khánh Lê hiện được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.