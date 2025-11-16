Mưa lớn gây ngập ở Khánh Hòa, nhiều khu vực bị chia cắt

TPO - Ngày 16/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập sâu, chia cắt.

Mưa lớn từ đêm qua đến cả ngày hôm nay (16/11) khiến nhiều tuyến đường ở xã Vĩnh Hải (Khánh Hòa) bị ngập sâu, đặc biệt tại các thôn Mỹ Phong, Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2 và Khánh Phước. Theo lãnh đạo UBND xã, nước mưa không kịp thoát, nhiều khu dân cư bị trũng, một số nơi ngập nặng.

Nước lũ tràn về xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Công an xã Vĩnh Hải đã huy động 100% quân số, chia thành nhiều tổ xuống hiện trường hỗ trợ người dân khơi thông dòng chảy, di chuyển tài sản, đưa người và phương tiện qua các đoạn đường bị ngập sâu. Tại thôn Khánh Phước, nước lũ dâng đến ngực, khu vực đang bị cô lập; lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cảnh giới, mở đường thoát nước và hỗ trợ người dân di dời.

Chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa) nhận tin báo nhiều hộ dân ở xóm Núi, tổ dân phố Thành Phát (phường Nam Nha Trang) bị cô lập do mưa lớn kéo dài. Đơn vị đã cử 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp địa phương tiếp cận hiện trường, đưa 2 hộ với 7 người ra khỏi khu vực chia cắt; đồng thời vận động và hỗ trợ 10 hộ khác (35 người) rời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Bộ đội Biên phòng di dời dân khỏi vùng bị cô lập tại phường Nam Nha Trang.

Tại xã Khánh Sơn, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn dồn về, làm cầu Lò Gạch trên tỉnh lộ 9 (đoạn qua thôn Hạp Thịnh) bị ngập 0,6–0,7 m lúc 18h30, nước chảy xiết. Chính quyền địa phương đã chốt chặn hai đầu cầu, cấm người và phương tiện qua lại. Nhiều cầu tràn khác như Sơn Trung – Sơn Hiệp, Tà Lương, Cầu Gỗ cũng ngập sâu, chia cắt giao thông.

Ở xã Trung Khánh Vĩnh, mực nước các khe suối lên nhanh, cầu tràn thôn Ba Cẳng (đường lên thủy điện Sông Chò) bị ngập, tiềm ẩn nguy hiểm; lực lượng chức năng căng dây cảnh báo và cấm người dân qua lại.

Lực lượng chức năng xã Khánh Sơn chốt chặn 2 bên tràn Ko Róa trên Tỉnh lộ 9.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa yêu cầu các trường chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở; liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng; đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên; có thể cho học sinh nghỉ học khi cần và không tổ chức hoạt động nếu không đảm bảo an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, 24 giờ qua tỉnh có mưa vừa đến mưa to, nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30–80mm, có điểm vượt 120 mm. Dự báo đến hết ngày 18/11, khu vực tiếp tục có mưa to, nơi mưa rất to với tổng lượng 80–150mm, có điểm trên 200 mm; vùng núi 100–200mm, nơi hơn 250mm. Mưa dông có thể kèm lốc, sét, gió giật mạnh. Trên các sông khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh ở mức báo động 1–2; riêng sông Dinh (Ninh Hòa) có thể lên báo động 2–3, đỉnh lũ dự kiến xuất hiện ngày 17/11.