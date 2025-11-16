Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mưa xối xả ở Huế, nước đổ xuống đường như thác lũ

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa rất lớn trút xuống khu vực vùng núi A Lưới (TP Huế) khiến nhiều đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây bị ngập cục bộ, nước cuộn chảy như thác gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Chiều 16/11, thông tin từ UBND xã A Lưới 2 cho biết, mưa rất lớn kéo dài đã làm nước từ các khu vực cao chảy tràn qua mặt đường Hồ Chí Minh nhánh tây, kéo theo đất đá bồi lấp khiến xe máy và ô tô con gầm thấp không thể qua lại.

mua-nhu-thac-lu.jpg
Đường Hồ Chí Minh nhánh tây đoạn qua xã A Lưới﻿ 2 bị ngập cục bộ, gây cản trở giao thông.

Chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng chức năng ứng trực, hướng dẫn giao thông, hỗ trợ người dân và tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo ở những đoạn ngập sâu, bồi lấp, nước xiết nguy hiểm.

Nhiều người lưu thông qua huyện miền núi A Lưới (cũ) phản ánh, mưa rất to từ sáng đến chiều 16/11 khiến cho một số đoạn trên đường Hồ Chí Minh xuất hiện những dòng nước chảy xiết như thác lũ.

lu-duong-ho-chi-minh-1611.jpg
Nước chảy xiết trên đường Hồ Chí Minh do mưa rất lớn﻿ kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 15 đến 19/11, không khí lạnh tăng cường kết hợp gió đông gây mưa rất to trên diện rộng. Lượng mưa dự báo từ 200 - 450 mm, riêng vùng núi từ 300 - 600 mm, có nơi vượt trên 800 mm; tập trung mạnh nhất trong hai ngày 17 và 18/11.

Mưa lớn còn gây nguy cơ tái diễn lũ lụt trên các sông lớn tại Huế.

Từ 17/11, không khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ tại Huế giảm thấp. Nhiệt độ toàn thành phố phổ biến ở mức từ 17 - 19 độ C. Riêng các xã miền núi như A Lưới 1, A Lưới 5, nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 15 - 17 độ C. Trên biển, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 2,5 - 4 m, biển động mạnh.

Ngọc Văn
#Mưa xối xả #vùng núi Huế #nước đổ xuống #đường Hồ Chí Minh #thác lũ #không khí lạnh tăng cường #xã A Lưới 2 #nguy hiểm #đi lại

Xem thêm

Cùng chuyên mục