Mưa xối xả ở Huế, nước đổ xuống đường như thác lũ

TPO - Mưa rất lớn trút xuống khu vực vùng núi A Lưới (TP Huế) khiến nhiều đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây bị ngập cục bộ, nước cuộn chảy như thác gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Chiều 16/11, thông tin từ UBND xã A Lưới 2 cho biết, mưa rất lớn kéo dài đã làm nước từ các khu vực cao chảy tràn qua mặt đường Hồ Chí Minh nhánh tây, kéo theo đất đá bồi lấp khiến xe máy và ô tô con gầm thấp không thể qua lại.

Đường Hồ Chí Minh nhánh tây đoạn qua xã A Lưới﻿ 2 bị ngập cục bộ, gây cản trở giao thông.

Chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng chức năng ứng trực, hướng dẫn giao thông, hỗ trợ người dân và tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo ở những đoạn ngập sâu, bồi lấp, nước xiết nguy hiểm.

Nhiều người lưu thông qua huyện miền núi A Lưới (cũ) phản ánh, mưa rất to từ sáng đến chiều 16/11 khiến cho một số đoạn trên đường Hồ Chí Minh xuất hiện những dòng nước chảy xiết như thác lũ.

Nước chảy xiết trên đường Hồ Chí Minh do mưa rất lớn﻿ kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 15 đến 19/11, không khí lạnh tăng cường kết hợp gió đông gây mưa rất to trên diện rộng. Lượng mưa dự báo từ 200 - 450 mm, riêng vùng núi từ 300 - 600 mm, có nơi vượt trên 800 mm; tập trung mạnh nhất trong hai ngày 17 và 18/11.

Mưa lớn còn gây nguy cơ tái diễn lũ lụt trên các sông lớn tại Huế.

Từ 17/11, không khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ tại Huế giảm thấp. Nhiệt độ toàn thành phố phổ biến ở mức từ 17 - 19 độ C. Riêng các xã miền núi như A Lưới 1, A Lưới 5, nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 15 - 17 độ C. Trên biển, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 2,5 - 4 m, biển động mạnh.