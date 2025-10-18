Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, có thể gây mưa rất lớn cho miền Trung

TPO - Sáng nay (18/10), áp thấp nhiệt đới ngoài khơi của Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen (thần gió). Bão sẽ vào Biển Đông tối mai, dự báo có thể suy yếu thành áp thấp trước đổ bộ miền Trung nhưng vẫn gây mưa rất lớn do kết hợp với không khí lạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm ngày 18/10 áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão, là cơn bão thứ 24 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, có tên quốc tế Fengshen (do Trung Quốc đặt).

Dự báo trong khoảng sáng mai (19/10) bão sẽ đổ bộ khu vực đảo Luzon của Philippines. Chiều và tối mai bão sẽ đi qua đảo Luzon vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tiếp tục mạnh thêm và hướng về phía đặc khu Hoàng Sa.

Đến khoảng ngày 22/10 khi bão di chuyển tới khu vực phía bắc của đặc khu Hoàng Sa, bão sẽ mạnh lên tới cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo về đường đi của bão Fangshen.

Sau khi qua quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ tương tác với khối không khí lạnh tràn xuống, vì vậy có thể đổi hướng xuống khu vực vùng biển Trung Trung bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền các tỉnh miền Trung nước ta.

Dù bão có thể suy yếu trước khi đổ bộ, tác động của hoàn lưu bão cộng với không khí lạnh có khả năng gây mưa một đợt mưa rất lớn trên diện rộng ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong các ngày từ 23-26/10.

Kịch bản mưa hiện nay phụ thuộc nhiều vào sự tương tác giữa không khí lạnh và bão. Trường hợp bão vào trước, không khí lạnh vào sau hoặc bão và không khí lạnh cùng ảnh hưởng sẽ gây mưa rất lớn cho miền Trung. Trường hợp không khí lạnh vào trước, sau đó bão mới tới thì mưa không quá lớn.

“Hiện các kịch bản mưa cũng như tác động của bão với đất liền Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của không khí lạnh, vì thế cần phải theo dõi sát diễn biến đồng thời của đường đi bão, diễn biến tác động của không khí lạnh”, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nói.

Biển Đông đang trải qua một mùa mưa bão dồn dập với 11 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới hoạt động.

Trong đó nhiều cơn bão mạnh đổ bộ đất liền nước ta như bão Wipha (bão số 3), bão Kajjiki (bão số 5), bão Bualoi (bão số 10). Cơn bão Matmo (bão số 11) tuy không gió mạnh trên đất liền nhưng lại gây mưa rất lớn, dẫn đến lũ kỷ lục trên sông Cầu, sông Trung, sông Thương, gây ngập lụt chưa từng có tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng.