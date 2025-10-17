Miền Trung mưa lớn thêm nhiều ngày

TPO - Dự báo đợt mưa lớn ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể kéo dài đến khoảng 20/10, lũ trên các sông tại Quảng Trị đến Huế có thể lên mức báo động (BĐ)1- BĐ2.

Đêm qua và sáng sớm nay (17/10), khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo từ ngày 17/10 đến ngày 19/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Nguy cơ xảy ra mưa có cường suất lớn trong 100mm trong 3h.

Sau đó, ngày và đêm 20/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của đợt mưa này, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến TP Huế đang lên, riêng sông Bồ tại Phú Ốc trên BĐ1. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ 17-19/10, trên các sông từ Quảng Trị đến TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông khả năng lên mức BĐ1 đến BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Huế.

Dự báo sau đó, trong khoảng ngày 23-26/10, các tỉnh khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp của hình thái không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao kết hợp với địa hình đón gió gây ra một đợt mưa rất lớn trên diện rộng, có khả năng gây lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.

Ngoài ra, trong chiều và tối 17/10, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc đang có những ngày thời tiết đẹp, nắng nhẹ, ít mưa, dự báo khoảng ngày 19/10, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về.