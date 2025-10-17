Đà Nẵng: Khắc phục tình trạng 'cứ mưa là ngập' sau phản ánh của báo Tiền Phong

TPO - UBND phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) đã có phản hồi, làm rõ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục trước mắt cũng như lâu dài đối với tình trạng “cứ mưa là ngập” tại khu dân cư Phước Lý, sau phản ánh của báo Tiền Phong.

Theo UBND phường Hòa Khánh, nguyên nhân chính khiến khu dân cư Phước Lý thường xuyên ngập úng là do các tổ 113, 123 và 124 nằm trong vùng quy hoạch giải tỏa để thực hiện dự án tuyến đường Vành đai phía Tây 2. Khu vực này nằm giữa hai khu đô thị mới, địa hình trũng thấp, nhiều nhà dân có nền thấp hơn mặt đường từ 0,5–1m, nên khi mưa lớn, nước từ khu vực cao dồn xuống, tràn ngược vào nhà gây ngập cục bộ.

Ngoài yếu tố địa hình, hệ thống thoát nước tại đây chưa đồng bộ, nhiều đoạn cống có tiết diện nhỏ, độ dốc thấp, một số vị trí bị bồi lấp hoặc tắc nghẽn do rác thải. Khu vực cũng nằm giữa hai tuyến thoát nước chính của thành phố là kênh Yên Thế – Bắc Sơn và kênh Đa Cô, thường xuyên chịu lượng nước lớn từ phía Tây – Tây Bắc đổ về. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều trận mưa cực đoan vượt chuẩn thiết kế, hệ thống nhanh chóng quá tải, khiến nước ngập sâu, rút chậm.

Tình trạng ngập sâu mỗi khi mưa lớn tại khu dân cư Phước Lý. Ảnh: Duy Quốc.

Theo đánh giá của UBND phường Hòa Khánh, năng lực tiêu thoát nước của khu vực hiện chỉ đạt khoảng 60–70% yêu cầu khi mưa lớn. Một số tuyến cống chưa có điểm thoát cuối hợp lý hoặc chưa được đấu nối đồng bộ với tuyến cống chính của thành phố. Khi mưa trên 100mm, nước ngập từ 20–40cm, có nơi cục bộ lên tới 50cm, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt người dân.

Để khắc phục, phường đã triển khai nhiều giải pháp như tổ chức nạo vét, khơi thông cống, hố ga, rãnh thoát nước; huy động lực lượng túc trực tại các điểm trũng hỗ trợ người dân khi mưa lớn; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, bịt kín cống thoát nước; duy trì đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận, xử lý phản ánh.

UBND phường Hòa Khánh đã triển khai ra quân nạo vét, khơi thông cống, hố ga, rãnh thoát nước.

Phường cũng đã phối hợp với Sở Xây dựng và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố tiến hành nạo vét hồ Phước Lý, mở rộng tuyến thoát nước ra kênh Đa Cô, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống chung.

Về lâu dài, khu vực tổ 113, 123, 124 sẽ được giải tỏa phục vụ dự án tuyến đường Vành đai phía Tây 2, công trình trọng điểm đã được bố trí vốn. Phường đang phối hợp các sở, ngành đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai dự án.

UBND phường Hòa Khánh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm từng bước xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng, mang lại môi trường sống an toàn, văn minh, ổn định cho người dân.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh trong bài “Đà Nẵng: Khốn khổ với tình trạng cứ mưa là ngập”, về thực trạng người dân khu đô thị Phước Lý (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) liên tục rơi vào cảnh ngập úng mỗi khi trời mưa lớn. Nhiều tuyến đường trong khu vực biến thành sông, nước tràn vào nhà gây hư hại tài sản và làm đảo lộn sinh hoạt của người dân.