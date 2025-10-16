Miền Bắc sẽ có nhiều ngày se lạnh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nguyễn Hoài
TPO - Dự báo từ đêm 20/10 đến khoảng 25/10, miền Bắc sẽ có chuỗi ngày se lạnh về đêm và sáng với nền nhiệt thấp nhất xuống còn khoảng 20-22 độ, vùng núi trời trở rét dưới 20 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên vào khoảng ngày 18/10, đến khoảng 19-20/10, không khí lạnh tăng cường.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 19/10, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ đêm 20 đến ngày 25/10, miền Bắc sẽ duy trì thời tiết se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-22 độ, buổi chiều nhiệt độ cao nhất khoảng 25-26 độ, riêng vùng núi trời trở rét dưới 20 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ nửa cuối tháng 10 và tháng 11, không khí lạnh bắt đầu gia tăng tần suất và cường độ hoạt động.

Miền Bắc có thể se lạnh vào đêm và sáng trong khoảng thời gian từ đêm 20/10 đến 25/10.

Từ cuối tháng 12, không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh, miền Bắc có thể đón những đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong thời gian này. Đỉnh điểm của mưa rét của mùa đông năm nay tập trung vào cuối tháng 12 đến tháng 1/2026.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 18-21/10, Thanh Hoá đến Quảng Ngãi sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi đón không khí lạnh, trong hai ngày 16-17/10, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sẽ có mưa rào rải rác theo đợt vào thời điểm đêm và sáng, buổi chiều có nắng nhẹ, riêng sáng nay (16/10), khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Nam Bộ trong chiều và tối nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
