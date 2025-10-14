Như bể bơi khổng lồ sau mưa lớn, hầm chui Vành đai 2,5 hiện ra sao?

TPO - Sau các cơn mưa lớn vừa qua, hầm chui đang xây dựng tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng (đường Vành đai 2,5) đã bị ngập, nước tràn lên cả miệng hầm khiến nơi đây như một bể bơi khổng lồ. Ngày 14/10, các nhà thầu đang tập trung bơm nước ngập ra khỏi hầm.

Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 14/10, khu vực hai bên hầm hở phố Định Công và Kim Đồng đã hết nước ngập, tuy nhiên tại hiện trường thi công các đốt hầm kín (hầm ngầm) qua đường Giải Phóng (chiều Giải Phóng - nội thành) và qua đường sắt vẫn bị ngập nước.

Hiện gần như toàn bộ công nhân tại công trường tập trung vận hành hệ thống máy bơm di động, hút nước từ dưới hầm lên để đổ ra ngoài. Tại vị trí thi công ba đốt hầm vượt qua đường sắt tại ga Giáp Bát, nước vẫn ngập sâu, nhấn chìm nhiều thiết bị, giàn và cột sắt.

Dự án hầm Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng bị ngập do ảnh hưởng mưa của cơn bão số 11 vừa qua.

Ở hai đoạn hầm hở phố Kim Đồng và Định Công tuy nước đã rút nhưng hệ thống thiết bị, vật liệu sắt thép vẫn còn bám bùn đất sau thời gian bị ngập. Tại khu vực công trường nổi (mặt bằng nút giao Giải Phóng - Kim Đồng), một số máy móc thi công đang tiến hành sản ủi, làm phẳng mặt bằng.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 - một trong những nhà thầu thi công tại dự án cho biết, các trận mưa do ảnh hưởng của bão số 10 và 11 vừa qua dự án hầm chui Vành đai 2 đều bị ngập. Mỗi khi hầm bị ngập công trường lại phải dừng thi công 1 - 2 ngày để nhà thầu bơm nước, làm công tác vệ sinh, sau đó mới thi công trở lại.

Hoàn thành dự án trong năm 2025

Đề cập đến nguyên nhân bị ngập, Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 cho biết, lượng mưa lớn và hệ thống nước mưa trên đường không thoát kịp cũng bị ngập dẫn đến lượng nước mưa đổ xuống hầm không thoát đi đâu được. Hơn nữa, hầm được trang bị hệ thống máy bơm 3 tầng theo chiều cao hầm, tuy nhiên do dự án vẫn đang thi công, chưa hoàn thiện nên hệ thống này hiện chưa thể vận hành.

“Hiện nhà thầu đang huy động các máy bơm di động để bơm toàn bộ nước dưới công trường các đốt hầm ra ngoài, trong ngày hôm nay và mai nếu trời không mưa, việc thi công hầm của dự án sẽ trở lại bình thường” - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 cho biết.

Hiện trường thi công các đốt hầm qua đường sắt tại ga Giáp Bát vẫn ngập nước. Ảnh chụp trưa 14/10.

Đề cập đến tiến độ dự án đến thời điểm hiện nay, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông - Chủ đầu tư) cho biết, dự án đã thi công được khoảng 75%; thời gian qua thời tiết, mưa gió thất thường đã ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Theo Ban Giao thông, hiện chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu khắc phục các khó khăn, huy động thêm các máy bơm nước để sớm hút hết lượng nước còn tồn đọng, thi công và hoàn thành cơ bản dự án trong năm 2025.

Theo Quyết định đầu tư, hầm chui Vành đai 2,5 đi ngầm qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng có chiều dài 460 mét, quy mô 4 làn xe cơ giới. Hầm có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng và có mục tiêu hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2,5 và giảm ùn tắc tại nút giao hiện hữu Giải Phóng - Kim Đồng.

Hầm chui Vành đai 2,5 được đại diện UBND thành phố Hà Nội khởi công ngày 6/10/2021 và hoàn thành năm 2025. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thành phố Hà Nội là chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 là nhà thầu thi công chính.