Hà Nội lập mới 2 phòng nghiệp vụ kiểm tra về giao thông và xây dựng

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa thành lập 2 phòng nghiệp vụ thuộc Sở để kiểm tra về lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, Sở Xây dựng cũng có quyết định điều động 281 công chức, cán bộ cho 2 phòng nghiệp vụ này.

Hai phòng nghiệp vụ vừa được thành lập mới tại Sở Xây dựng Hà Nội là: Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải và Phòng Kiểm tra xây dựng, Phòng cháy chữa cháy.

Đối với nhân sự Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải, Sở Xây dựng có quyết định điều động 233 công chức, cán bộ về công tác tại phòng này. Phòng có 10 đội chức năng, trong đó có một Đội Tham mưu, tổng hợp; 3 đội chuyên ngành, gồm: Đội Kiểm tra Kết cấu hạ tầng đường bộ, Đội Kiểm tra Đường thuỷ nội địa, Đội Kiểm tra vận tải và đường sắt đô thị; 6 đội kiểm tra địa bàn, gồm từ Đội Kiểm tra GTVT khu vực 1 đến Đội Kiểm tra GTVT khu vực 6.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường vừa trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự cho hai phòng nghiệp vụ mới.



Đối với Phòng Kiểm tra xây dựng, Phòng cháy chữa cháy, Sở Xây dựng có quyết định điều động 48 nhân sự là công chức tại Sở Xây dựng đến nhận công tác tại phòng này và chịu sự phân công nhiệm vụ của Trưởng phòng.

Theo các văn bản của Sở Xây dựng và hai phòng nghiệp vụ vừa ban hành, nhằm sớm ổn định hoạt động, nhận sự được điều động về hai phòng nghiệp vụ trên chủ yếu là cán bộ, công chức, người lao động từ các Đội nghiệp vụ của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội trước đây và Sở Xây dựng hiện nay. Đây là những nhân sự đã qua nhiều năm làm công tác kiểm tra, đảm bảo trật tự ở lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội.