Trời hửng nắng, Hà Nội vẫn còn 12 điểm ngập sâu, ùn tắc

TPO - Sáng nay (8/10) trời đã hửng nắng, song tình trạng ngập vẫn xảy ra trên một số tuyến phố Hà Nội, gây ùn tắc giao thông, phương tiện chết máy do ngập nước. Qua thống kê xác định vẫn còn 12 điểm ngập sâu.

Trên các tuyến đường như Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Mễ Trì, Lê Đức Thọ, Phạm Tu, Cầu Bươu, Phùng Hưng, Yên Nghĩa… vào giờ cao điểm sáng nay, giao thông đi lại khó khăn, nhiều đoạn bị chia cắt do ngập nước. Từ 7-9h, mực nước ngập vẫn ở mức từ 30 - 50 cm.

Ghi nhận trên đường Dương Đình Nghệ đoạn tiếp giáp với Vành đai 3 vào lúc 8h30, nước ngập sâu khoảng 50cm, ô tô gầm cao cũng không thể đi qua, con đường rộng 6 làn xe chỉ thấy mênh mông nước.

Đường Phạm Hùng (Vành đai 3) qua các toà nhà Keangnam, bến xe Mỹ Đình, cầu vượt Mai Dịch… hơn nửa lòng đường hướng Mai Dịch ngập sâu trong nước, nhiều người dân phải lội nước dắt xe.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) cho biết, tính đến 6h30 ngày 8/10, lượng mưa do ảnh hưởng bão số 11 được phổ biến 200 - 300mm, cục bộ có khu vực như Ô Chợ Dừa 562,7mm; Vĩnh Thanh 423,3mm; Hai Bà Trưng 381,1mm; Đại Mỗ 352,7mm; Từ Liêm 314,5mm…

Đến sáng sớm nay, do ảnh hưởng của mưa, trên địa bàn thành phố (khu vực nội thành – Công ty quản lý) còn 12 điểm ngập. Các điểm ngập này nằm tại khu vực thuộc lưu vực sông Nhuệ, gồm: Khu đô thị Resco, Ngã 3 Mỹ Đình -Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (Quảng trường SVĐ Mỹ Đình), Dương Đình Nghệ- Nam Trung Yên (sau Keang Nam),Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Phan Văn Trường, Trần Bình, Đại lộ Thăng Long, Cầu Bươu - Yên Xá, Triều Khúc, Tố Hữu (Lương Thế Vinh - Trung Văn), Đường Quyết Thắng.

Hiện Công ty Thoát nước vẫn bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập; vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên các sông hồ điều hòa…

Một số hình ảnh đường ngập nước, giao thông đi lại khó khăn vào sáng 8/10:

Đường Phạm Hùng sáng nay vẫn còn ngập hơn nửa lòng đường, xe máy phải đi lên vỉa hè hoặc làn ô tô.

Xe lội nước đi trên đường.

Nhiều xe đi qua đoạn tòa nhà Kangnam nước ngập sâu khoảng 50 cm, xe máy đi qua chết máy...

Một người đàn ông chở con đi học nhưng xe bị ngập nước chết máy trên đường Phạm Hùng, phải xuống đường lội nước đẩy xe chở theo con nhỏ.

Đường Dương Đình Nghệ thời điểm 9h sáng nay vẫn ngập trắng nước và nhiều xe không thể đi vào.

Sáng nay, trên đường Dương Đình Nghệ và Tôn Thất Thuyết, một số người dân đã phải bỏ xe đi bộ

Ngập tại nút giao Mai Dịch vào sáng 8/10.