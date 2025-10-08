Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Trời hửng nắng, Hà Nội vẫn còn 12 điểm ngập sâu, ùn tắc

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (8/10) trời đã hửng nắng, song tình trạng ngập vẫn xảy ra trên một số tuyến phố Hà Nội, gây ùn tắc giao thông, phương tiện chết máy do ngập nước. Qua thống kê xác định vẫn còn 12 điểm ngập sâu.

Trên các tuyến đường như Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Mễ Trì, Lê Đức Thọ, Phạm Tu, Cầu Bươu, Phùng Hưng, Yên Nghĩa… vào giờ cao điểm sáng nay, giao thông đi lại khó khăn, nhiều đoạn bị chia cắt do ngập nước. Từ 7-9h, mực nước ngập vẫn ở mức từ 30 - 50 cm.

Ghi nhận trên đường Dương Đình Nghệ đoạn tiếp giáp với Vành đai 3 vào lúc 8h30, nước ngập sâu khoảng 50cm, ô tô gầm cao cũng không thể đi qua, con đường rộng 6 làn xe chỉ thấy mênh mông nước.

Đường Phạm Hùng (Vành đai 3) qua các toà nhà Keangnam, bến xe Mỹ Đình, cầu vượt Mai Dịch… hơn nửa lòng đường hướng Mai Dịch ngập sâu trong nước, nhiều người dân phải lội nước dắt xe.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) cho biết, tính đến 6h30 ngày 8/10, lượng mưa do ảnh hưởng bão số 11 được phổ biến 200 - 300mm, cục bộ có khu vực như Ô Chợ Dừa 562,7mm; Vĩnh Thanh 423,3mm; Hai Bà Trưng 381,1mm; Đại Mỗ 352,7mm; Từ Liêm 314,5mm…

Đến sáng sớm nay, do ảnh hưởng của mưa, trên địa bàn thành phố (khu vực nội thành – Công ty quản lý) còn 12 điểm ngập. Các điểm ngập này nằm tại khu vực thuộc lưu vực sông Nhuệ, gồm: Khu đô thị Resco, Ngã 3 Mỹ Đình -Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (Quảng trường SVĐ Mỹ Đình), Dương Đình Nghệ- Nam Trung Yên (sau Keang Nam),Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Phan Văn Trường, Trần Bình, Đại lộ Thăng Long, Cầu Bươu - Yên Xá, Triều Khúc, Tố Hữu (Lương Thế Vinh - Trung Văn), Đường Quyết Thắng.

Hiện Công ty Thoát nước vẫn bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập; vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên các sông hồ điều hòa…

Một số hình ảnh đường ngập nước, giao thông đi lại khó khăn vào sáng 8/10:

tp-1-855.jpg
Đường Phạm Hùng sáng nay vẫn còn ngập hơn nửa lòng đường, xe máy phải đi lên vỉa hè hoặc làn ô tô.
tp-2.jpg
Xe lội nước đi trên đường.
tp-3.jpg
Nhiều xe đi qua đoạn tòa nhà Kangnam nước ngập sâu khoảng 50 cm, xe máy đi qua chết máy...
tp-4.jpg
Một người đàn ông chở con đi học nhưng xe bị ngập nước chết máy trên đường Phạm Hùng, phải xuống đường lội nước đẩy xe chở theo con nhỏ.
tp-5.jpg
Đường Dương Đình Nghệ thời điểm 9h sáng nay vẫn ngập trắng nước và nhiều xe không thể đi vào.
tp-6.jpg
Sáng nay, trên đường Dương Đình Nghệ và Tôn Thất Thuyết, một số người dân đã phải bỏ xe đi bộ
tp-7.jpg
Ngập tại nút giao Mai Dịch vào sáng 8/10.
tp-8.jpg
tp-9.jpg
Đường ngập dẫn đến giao thông kéo dài trên đường Phạm Hùng và một số tuyến đường lân cận vào sáng nay.
Anh Trọng
#Ngập lụt và ảnh hưởng giao thông Hà Nội #Tác động của mưa bão số 11 #Điều phối thoát nước thành phố #Các điểm ngập sâu và giải pháp ứng phó #Tình trạng ùn tắc và phương tiện chết máy #Ảnh hưởng đến đời sống người dân #Quản lý và xử lý ngập lụt tại các tuyến đường chính #Hậu quả của mưa lớn đối với cơ sở hạ tầng #Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề #Hoạt động của công ty thoát nước Hà Nội #Hà Nội ngập lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục