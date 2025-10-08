Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội báo động lũ cấp 3 trên sông Cà Lồ, hơn 2.500 nhân khẩu bị cô lập

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh báo động lũ cấp 3 trên sông Cà Lồ, vào sáng 8/10. Ban chỉ huy yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm chỉnh chấp hành những quy định khi có lệnh báo động lũ.

Sáng 8/10, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Hà Nội cho biết đã phát lệnh báo động lũ cấp 3 trên sông Cà Lồ.

Theo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, mực nước sông Cà Lồ tại Mạnh Tân hồi 1h10 ngày 8/10 là 8,04m (mực nước báo động 3 là 8m). Do đó, Ban chỉ huy phát lệnh báo động lũ cấp 3 tại địa phận các xã: Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Ban chỉ huy yêu cầu các địa phương trên nghiêm chỉnh chấp hành những quy định khi có lệnh báo động lũ.

Liên quan đến mưa bão số 11, ngày 8/10, UBND xã Trung Giã (TP. Hà Nội) cho biết, từ đêm 7 đến sáng 8/10, trên địa bàn xã xuất hiện mưa lớn cục bộ, gây ngập úng tại nhiều khu vực dân cư và đồng ruộng.

trung-gia.jpg
Khu vực ngoài đê sông Cầu tại xã Trung Giã bị ngập sâu

Cũng theo UBND xã Trung Giã, hồi 8h ngày 8/10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc ở mức 8,8m – cao hơn báo động 3. UBND xã phải huy động lực lượng trực 24/24h, tuần tra, canh gác đê và hỗ trợ nhân dân theo phương án phòng chống thiên tai đã được phê duyệt.

Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ngõ xóm bị ngập cục bộ. Tỉnh lộ 35 ngập sâu từ 20- 30cm; Quốc lộ 3 đoạn qua thôn 9 ngập 30–50cm, gây khó khăn cho việc đi lại. Toàn xã có 637 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu bị cô lập tạm thời.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức hỗ trợ, vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn; đồng thời khơi thông dòng chảy, chăng dây cảnh báo, đặt biển báo tại các vị trí ngập sâu để bảo đảm an toàn giao thông.

Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong 12h giờ qua lũ trên sông Cầu tiếp tục lên. Tại trạm Gia Bảy (tỉnh Thái Nguyên), mực nước đạt đỉnh 29,9m, trên mức lịch sử năm 2024 là 1,09m.

Theo dự báo, nước sông Cầu dâng cao sẽ gây ngập lụt trên diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên từ 3-4 ngày.

Thanh Hiếu
#Sông Cà Lồ #Lệnh báo động 3 #Hà Nội #Sông Cầu #báo động lũ cấp 3 trên sông Cà Lồ #lệnh báo động lũ #Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn

