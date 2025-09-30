Hà Nội phát động lệnh báo động lũ cấp 1 trên sông Tích, sông Bùi

TPO - Hiện nay, mực nước các sông Tích, Bùi, Đáy… đang lên nhanh. Căn cứ mực nước, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội phát lệnh báo động lũ cấp I trên sông Tích, sông Bùi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ 1h ngày 29 đến 1h ngày 30/9 lượng mưa trên địa bàn thành phố phổ biến từ 70-130mm. Trong đó, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Suối Hai (226,4mm), Hương Sơn (172,6mm), Bất Bạt (199,8mm), Ba Vì (193mm), Sơn Tây (160mm), Quảng Oai (157mm)...

Dự báo, từ sáng đến chiều 30/9, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi cao hơn. Từ chiều 30/9, mưa lớn tại Hà Nội có xu hướng giảm cường độ và tạnh ráo hơn từ ngày 1/10.

Nước trên sông Bùi đang lên nhanh

Về thủy văn, mực nước các sông Tích, Bùi, Đáy… đang lên nhanh. Căn cứ mực nước thực tế, sáng 30/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Hà Nội (Ban chỉ huy) phát lệnh báo động lũ cấp I trên sông Tích tại địa phận các xã, phường: Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất; báo động I trên sông Bùi tại địa phận các xã: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.

Ban chỉ huy yêu cầu các đơn vị, địa phương nêu trên thực hiện nghiêm nhiệm vụ khi có lệnh báo động I.

Ban Chỉ huy cũng yêu cầu các xã, phường ven đê các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống khẩn trương thông báo cho các tổ chức, cá nhân thông tin hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà mở cửa xả lũ để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn. Đồng thời, rà soát, bảo đảm an toàn các công trình đang thi công, không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở...