Xã hội

Google News

Hà Nội: Lũ trên sông Tích, sông Bùi vượt báo động 3

Thanh Hiếu
TPO - Mưa lớn kéo dài, mực nước nhiều sông chảy qua địa bàn Hà Nội như sông Nhuệ, sông Đáy, sông Bùi, sông Tích... đã vượt mức báo động. Trong đó, lũ trên sông Tích, sông Bùi đã vượt báo động III.

Do mưa lớn kéo dài, mực nước một số sông chảy qua địa bàn Hà Nội đang lên nhanh, gây nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng đối với các xã, phường ven sông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, lúc 1h ngày 28/8, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là 7,30m (cao hơn báo động lũ cấp III là 0,30m); sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 8,46m (cao hơn báo động lũ cấp III là 0,46m).

1000023038.jpg
Nước sông Bùi dâng cao gây ngập lụt ở khu vực thôn Bùi Xá, xã Xuân Mai

Dự báo trong sáng 28/8, lũ đạt đỉnh ở mức 7,31m tại trạm Yên Duyệt (sông Bùi) và 8,47m tại trạm Vĩnh Phúc (sông Tích), sau đó sẽ xuống chậm. Lũ ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, bãi nổi, ven sông, với độ sâu 0,2-0,5m, có nơi ngập sâu hơn. Thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày tại các xã ven sông Bùi, như: Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát, Trần Phú và các xã, phường ven sông Tích, như: Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Hạ Bằng, Quốc Oai, Suối Hai, Yên Bài, Kiều Phú, phường Chương Mỹ.

Căn cứ số liệu thực đo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã lệnh báo động lũ cấp I trên sông Cầu vào 20h30 ngày 27/8 tại các xã Trung Giã, Đa Phúc; báo động lũ cấp I trên sông Cà Lồ vào 19h cùng ngày tại các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng đã phát lệnh báo động III trên sông Bùi - cấp báo động cao nhất, tại địa phận các xã: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.

Để ứng phó mưa lũ, những ngày qua, UBND các xã Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị...đã huy động người và phương tiện khắc phục các sự cố do mưa bão. Đồng thời, chủ động phương án sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức trực gác nghiêm ngặt tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thanh Hiếu
