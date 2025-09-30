Hàng trăm hộ dân ở Cao Bằng chạy lũ xuyên đêm

TPO - Do lũ dâng cao bất ngờ, hàng trăm hộ dân sống ven sông Bằng Giang bị nước bủa vây nhà cửa, kho tàng. Lực lượng chức năng đã kịp thời giúp người dân chạy lũ, sơ tán người và đồ đạc đến nơi an toàn.

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ tối 29/9 đến sáng ngày 30/9, các sông trên địa bàn tỉnh xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 1 - 3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Gâm có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, trên sông Bằng Giang lên mức báo động 1.

Nước trên các sông trên địa bàn Cao Bằng đã tràn vào khu phố, làm ngập lụt các hộ dân.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt các khu vực ven sông. Ngay trong đêm 29/9, rạng sáng 30/9 chính quyền địa phương và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang đã túc trực 24/24h, xuyên đêm hỗ trợ các hộ gia đình khu vực ven sông di dời người và tài sản đến nơi an toàn với phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”.

Phố đi bộ Kim Đồng ở trung tâm tỉnh Cao Bằng đã ngập nước trong đêm 29/9

Nhiều tuyến phố ở Cao Bằng phố đã thành sông.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Phố Cũ, phố Hiến Giang - khu vực Cầu Ngầm, phường Thục Phán lũ lớn bủa vây nhà dân. Khoảng 22h, đêm 29/9 mực nước dâng lên sát mép cầu Ngầm. 30 phút sau, nước tràn qua cầu gây ngập. Lũ lụt đã khiến các khu dân cư thuộc tổ dân phố Hợp Giang 1, 2, 3 và tổ dân phố Sông Hiến 12 của phường Thục Phán ngập trong nước…

Cùng với lực lượng quân đội, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh cũng huy động 100% quân số, kịp thời có mặt sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn tại các khu dân cư bị ngập lụt, giúp dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng Cao Bằng đến hiện trường chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ. Ảnh: BCB

Các tổ đội công tác có mặt giúp dân sơ tán tài sản xuyên đêm 29/9.

Lực lượng chức năng địa phương tổ chức các tổ, đội canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các khu vực, vị trí đã xảy ra và có nguy cơ tiếp tục sạt lở cao. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do chủ quan, bất cẩn; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai thường trực và sẵn sàng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đảm bảo kịp thời và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền các cấp và người dân để chủ động phòng tránh.

Tại tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ đã làm chết 1 người, 1 người mất tích. Toàn tỉnh có 31 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trong đó, 26 nhà bị ngập nước; 2 nhà bị tốc mái; 1 nhà bị sạt lở đất; 2 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Trên địa bàn tỉnh có 10 điểm đường giao thông bị sạt lở, ách tắc, sạt lở đất và một số cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ…