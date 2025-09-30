Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội phát lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Bùi, sông Tích

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lũ, nước sông Bùi, sông Tích dâng cao. Ban chỉ huy dân sự thành phố đã phát lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Bùi, sông Tích.

Chiều 30/9, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, nước sông Bùi, sông Tích, sông Đáy... dâng lên rất nhanh. Căn cứ mực nước các sông, Ban chỉ huy đã báo động II trên sông Bùi, sông Tích.

Báo động II trên sông Bùi, tại địa phận các xã: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.

1000028021.jpg
Nước sông Bùi dâng cao gây ngập đợt tháng 8/2025.

Ban Chỉ huy báo động II trên sông Tích tại địa phận các phường, xã: Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các xã, các đơn vị ở địa phận trên thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động II.

Theo UBND TP Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ sáng 30 đến chiều 30/9, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút.

Đáng lưu ý, lượng mưa đo được từ 7h đến 13h trong ngày hôm nay tăng đột biến, tại khu vực phường Ô Chợ Dừa (319,6mm), xã Vĩnh Thanh (310,5mm), phường Hai Bà Trưng (195,3mm), phường Tây Hồ (190mm), xã Thanh Trì (166,5mm), phường Thanh Xuân (165,1mm)…

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập.

Thanh Hiếu
#báo động lũ Hà Nội #mưa lớn gây ngập úng #dâng cao mực nước sông Bùi #dâng cao mực nước sông Tích #lũ cấp 2 Hà Nội #xử lý lũ lụt Hà Nội #ảnh hưởng của mưa bão số 10 #bản tin lũ Hà Nội #đề phòng ngập lụt mùa mưa #cảnh báo lũ sông Bùi và sông Tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục