Hơn 2,6 tỷ đồng sửa cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe

Nhịp sống Thủ đô

Google News

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo kết quả thẩm định dự án sửa chữa kết cấu đường dẫn cầu Vĩnh Tuy bị hư hỏng sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu. Theo đó, tổng kinh phí để thực hiện dự án là hơn 2,6 tỷ đồng, sử dụng tiền ngân sách.

Trong thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án sửa chữa nhánh Ramp CV1C cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng cho biết, nhánh Ramp CV1C từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái đã bị ảnh hưởng sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu (xảy ra vào ngày 30 8/20025) cần phải thực hiện bằng dự án sửa chữa độc lập.

Việc này, nhằm khôi phục khả năng chịu lực của dầm, trụ, bảo đảm an toàn công trình và an toàn giao thông về lâu dài.

Tổng chi phí để tiến hành sửa chữa là hơn 2,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12/2025.

Cụ thể, Sở Xây dựng cho biết: Đối với nhịp N1 và N2 thuộc nhánh ramp CV1C và các trụ T2 CV1C, T3CV1C phần bê tông bị hư hỏng dự kiến được đục bỏ sau đó phun bê tông cường độ cao bù lại; đối với nhịp N1, sau khi phun bê tông, đơn vị sửa chữa sẽ căng cáp dự ứng lực.

tp-1-1422.jpg
Gầm cầu Vĩnh Tuy hướng xuống đê Nguyễn Khoái bị cháy bãi xe vừa qua. Ảnh: AT

Tại nhịp N1 nhánh ramp CV1C (tính từ mố M1CV1C-T2CV1C), đơn vị thi công đục tẩy phần bê tông bị ảnh hưởng của đám cháy; khoan cấy cốt thép, bổ sung lưới cốt thép D14 liên kết với cốt thép hiện trạng; phun vữa bê tông cường độ 45MPa hoàn trả dày trung bình 120mm; hoàn thiện bề mặt sau khi phun.

Tại đáy dầm nhịp N1, đơn vị thi công căng cáp dự ứng lực để tăng cường khả năng chịu lực của dầm, bổ sung 2 ụ neo cáp mỗi đầu, bổ sung 2 dầm ngang chuyển hướng được khoan cấy cốt thép liên kết với đáy dầm; căng cáp dự ứng lực tăng cường cho đáy dầm nhịp N1 bằng 8 bó cáp dự ứng lực.

Với nhịp N2 nhánh Ramp CV1C (tính từ trụ T2CV1C-T3CV1C), được đục tẩy phần bê tông bị ảnh hưởng của đám cháy với chiều sâu tính từ mặt dầm hiện trạng trung bình 60mm; khoan cấy cốt thép, bổ sung lưới cốt thép D10 liên kết với cốt thép hiện trạng; phun vữa bê tông cường độ 45MPa hoàn trả dày trung bình 60mm; hoàn thiện bề mặt sau khi phun.

Đối với kết cấu phần dưới, trụ T2 nhánh ramp CV1C được đục tẩy phần bê tông bị ảnh hưởng của đám cháy với chiều sâu tính từ mặt thân trụ hiện trạng dày trung bình 60mm; khoan cấy cốt thép, bổ sung lưới cốt thép D10 liên kết với cốt thép hiện trạng; phun vữa bê tông cường độ 35MPa hoàn trả dày trung bình 60mm; hoàn thiện bề mặt sau khi phun.

Anh Trọng
