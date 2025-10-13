Giải pháp xử lý tình trạng ngập sâu ở cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

TPO - Các trận mưa do ảnh hưởng bão số 11 vừa qua đã làm cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị ngập sâu, giao thông đình trệ. Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, đang làm việc với các nhà đầu tư để có giải pháp xử lý.

Nước ngập sâu trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên những ngày qua. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 13/10, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nước ngập nặng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xảy ra trong ngày 10 và 11/10, đến ngày 12 và ngày 13/10 nước đã rút và giao thông đi lại bình thường. Nói về nguyên nhân ngập trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên những ngày qua, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, mưa lớn cộng với nước sông trên địa bàn xã Trung Giã (Hà Nội) dâng cao, cùng với đó, hiện đoạn cao tốc đi qua xã Trung Giã có cốt (nền) thấp hơn hạ tầng xung quanh nên khi mưa lớn đã bị ngập.

Cho ý kiến về giải pháp xử lý ngập cho cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên thời gian tới, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đây là tuyến cao tốc được đầu tư bằng ngân sách nhà nước nên hiện nay công tác duy tu, bảo dưỡng chủ yếu là do các các công ty quản lý đường bộ (Cục Đường bộ) đảm nhiệm, ngân sách chỉ đảm bảo cho việc sửa chữa mặt đường, hệ thống biển báo giao thông…; công tác sửa chữa lớn trong đó có đắp, tôn cao nền đường hoặc bờ bao phải lập dự án lớn.

“Hiện Bộ Xây dựng đã có chủ trương nâng cấp cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên từ 4 làn xe lên 6 làn xe, trong đó có cả tôn cao nền đường. Sau khi Bộ Xây dựng có chủ trương trên, một số nhà đầu tư đã quan tâm muốn tham gia dự án bằng việc huy động nguồn vốn xã hội (PPP). Sau khi có dự án cải tạo, nâng cấp này cao tốc, tình trạng ngập sẽ cơ bản được giải quyết” - đại diện Cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

Tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trong 2 năm nay khi mưa lớn cũng xảy ra ngập từ 20 đến 30 cm ở đoạn qua khu vực huyện Thường Tín cũ. Tình trạng này khiến nhiều xe ô tô gầm thấp không thể lưu thông. Những ngày mưa vừa qua, do nhà đầu tư đã chủ động đắp các bờ bao ngăn nước từ bên ngoài vào nên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã không xảy ra ngập sâu như các năm.

Chiều 13/10, cho ý về hướng giải quyết ngập trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ (nhà đầu tư) cho biết, đoạn bị ngập dài khoảng 700 mét, nguyên nhân do có cốt nền đường thấp hơn các đoạn khác khoảng một mét. Để xử lý tình trạng này, công ty vừa đưa ra giải pháp, khi thời tiết hết mưa Công ty sẽ xử lý bằng cách bồi đắp thêm nền đoạn đường bị ngập lên cao thêm khoảng 1,2 mét.