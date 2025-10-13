Trường THCS Tây Sơn đón tin vui sau 5 tháng “gieo hạt”, tiếp tục lan tỏa yêu thương

HHTO - Đóng góp của thầy cô và học sinh trường THCS Tây Sơn (Hà Nội) từ tháng 5/2025 đã "đơm nụ" với một tin vui lớn. Với tất cả yêu thương, các thành viên của ngôi nhà chung này lại tiếp tục lan tỏa ấm áp với những hỗ trợ nhỏ nhưng thiết thực đến đồng bào đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt sau hai cơn bão số 10, 11.

Tháng 5/2025, tập thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh của trường THCS Tây Sơn đã phát động và quyên góp được 48.172.000 đồng, góp vào quỹ xây dựng điểm trường Huổi Xuân, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Những yêu thương đó đã chính thức "đơm nụ" và nở hoa khi mới đây, ngôi trường đã chính thức hoàn thiện.

Nhà trường nhận được giấy chứng nhận từ Chủ tịch UBND xã Na Sang.

Quá trình thi công đến khánh thành của điểm trường Huổi Xuân khiến thầy cô và teen xúc động. - Video: Tiến Vượng, Trường Giang, Anh Dũng

Sau nhiều tháng thi công, điểm trường Huổi Xuân được hoàn thiện khang trang, đẹp đẽ như đóa hoa nở rộ giữa rừng. Thời điểm khánh thành vào đúng dịp Trung Thu lại càng khiến không khí thêm hân hoan, ấm áp. Trường THCS Tây Sơn đã nhận được giấy chứng nhận từ Chủ tịch UBND xã Na Sang vì đã có thành tích xuất sắc, tích cực trong tham gia các hoạt động tình nguyện và hỗ trợ xây dựng lớp học tại điểm trường Huổi Xuân, tỉnh Điện Biên. Điều này khiến teen THCS Tây Sơn càng thêm tự hào, cảm động, nung nấu hi vọng sẽ góp sức giúp được nhiều em nhỏ, bạn bè, anh chị vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn.

Mới đây, các bạn học sinh và thầy cô của trường THCS Tây Sơn tiếp tục kêu gọi quyên góp, ủng hộ được tổng 1000 quyển vở và 300 bút bi cùng một số nhu yếu phẩm gửi để học sinh, người dân chịu ảnh hưởng nặng ở vùng lũ ở miền Bắc do hoàn lưu bão số 10, 11. Đại diện nhà trường đã cùng thầy cô đại diện của trường THCS Tô Hoàng, THCS Lê Ngọc Hân, THCS Ngô Gia Tự, THCS Quỳnh Mai đến phường Trung Thành, Thái Nguyên để cứu trợ.

Không chỉ là câu chuyện đẹp từ 5 tháng trước mà cả hiện tại và tương lai, thầy cô và học sinh của trường THCS Tây Sơn vẫn luôn tự hào và lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc.