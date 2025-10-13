Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Trường THCS Tây Sơn đón tin vui sau 5 tháng “gieo hạt”, tiếp tục lan tỏa yêu thương

Sam - Ảnh, clip: Group trường THCS Tây Sơn

HHTO - Đóng góp của thầy cô và học sinh trường THCS Tây Sơn (Hà Nội) từ tháng 5/2025 đã "đơm nụ" với một tin vui lớn. Với tất cả yêu thương, các thành viên của ngôi nhà chung này lại tiếp tục lan tỏa ấm áp với những hỗ trợ nhỏ nhưng thiết thực đến đồng bào đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt sau hai cơn bão số 10, 11.

Tháng 5/2025, tập thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh của trường THCS Tây Sơn đã phát động và quyên góp được 48.172.000 đồng, góp vào quỹ xây dựng điểm trường Huổi Xuân, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Những yêu thương đó đã chính thức "đơm nụ" và nở hoa khi mới đây, ngôi trường đã chính thức hoàn thiện.

559877125-10234391190554555-9001550270714119473-n.jpg
Nhà trường nhận được giấy chứng nhận từ Chủ tịch UBND xã Na Sang.
Quá trình thi công đến khánh thành của điểm trường Huổi Xuân khiến thầy cô và teen xúc động. - Video: Tiến Vượng, Trường Giang, Anh Dũng

Sau nhiều tháng thi công, điểm trường Huổi Xuân được hoàn thiện khang trang, đẹp đẽ như đóa hoa nở rộ giữa rừng. Thời điểm khánh thành vào đúng dịp Trung Thu lại càng khiến không khí thêm hân hoan, ấm áp. Trường THCS Tây Sơn đã nhận được giấy chứng nhận từ Chủ tịch UBND xã Na Sang vì đã có thành tích xuất sắc, tích cực trong tham gia các hoạt động tình nguyện và hỗ trợ xây dựng lớp học tại điểm trường Huổi Xuân, tỉnh Điện Biên. Điều này khiến teen THCS Tây Sơn càng thêm tự hào, cảm động, nung nấu hi vọng sẽ góp sức giúp được nhiều em nhỏ, bạn bè, anh chị vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn.

thcs-tay-son-1.jpg
ths-tay-son-1.jpg
tay-son-2-2535.jpg

Mới đây, các bạn học sinh và thầy cô của trường THCS Tây Sơn tiếp tục kêu gọi quyên góp, ủng hộ được tổng 1000 quyển vở và 300 bút bi cùng một số nhu yếu phẩm gửi để học sinh, người dân chịu ảnh hưởng nặng ở vùng lũ ở miền Bắc do hoàn lưu bão số 10, 11. Đại diện nhà trường đã cùng thầy cô đại diện của trường THCS Tô Hoàng, THCS Lê Ngọc Hân, THCS Ngô Gia Tự, THCS Quỳnh Mai đến phường Trung Thành, Thái Nguyên để cứu trợ.

thcs-tay-son-2.jpg
560308262-10234399729848032-5510163231510860189-n.jpg

Không chỉ là câu chuyện đẹp từ 5 tháng trước mà cả hiện tại và tương lai, thầy cô và học sinh của trường THCS Tây Sơn vẫn luôn tự hào và lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc.

fb-sach-chien-than-ngu-van.jpg
Sam - Ảnh, clip: Group trường THCS Tây Sơn
#hỗ trợ lũ lụt #xây trường học #THCS Tây Sơn #xây dựng điểm trường Huổi Xuân

Xem thêm

Cùng chuyên mục